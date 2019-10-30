تظاهرات تشيلي تزداد عنفاً والحصيلة 20 قتيلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج آلاف التشيليين إلى الشوارع في جميع أنحاء تشيلي في تظاهرات شهدت ازدياد أعمال العنف بها، للتعبير عن احتجاجهم ضد الرئيس سيباستيان بينييرا الذي يواجه أزمة سياسية مستمرة، وللدعوة إلى تغيير اقتصادي وسياسي، وفيما تحقق منظمة العفو الدولية في أكثر من 100 شكوى بانتهاكات الشرطة ضد المحتجين، اعترف وزير العدل وحقوق الإنسان لارين هرنان بوقوع «انتهاكات حقوق إنسان» أثناء إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات التي أودت بحياة عشرين شخصاً على الأقل حتى الآن.

وقال المسؤول بمنظمة العفو الدولية سيزار مارين إنّ المنظمة تحقق في الشكاوى التي تلقتها، وأعرب عن قلقه حيال اتهامات بإصابة محتجين في أعينهم ومواقف الشرطة أو الجيش التي أدت مباشرة إلى مقتل محتجين.

ومن المقرر أن تصل بعثة تقودها المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفي العاصمة سانتياجو وحدها، تجمع حوالي عشرة آلاف شخص في ساحة إيطاليا، حيث حاول البعض شق طريقهم إلى القصر الرئاسي الذي انتشرت قوات الأمن حوله بكثافة. وقد اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب.

وخلال الصدامات التي جاءت في اليوم الـ11 للاحتجاجات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المحتجون عناصر الأمن بالحجارة.

والاثنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط سانتياجو بعد ساعات قليلة من إجراء الرئيس بينييرا تعديلاً حكومياً.

وتعرضت متاجر لأعمال سلب ونهب، فيما اشتعلت النيران في مبنى واحد على الأقل في حوادث أعادت إلى الأذهان مشاهد العنف التي وقعت في الأيام الأولى للاحتجاجات التي بدأت في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بتظاهرات عنيفة وعمليّات نهب، بعد إعلان زيادة نسبتها 3,75 في المئة على رسوم مترو سانتياجو، لكنّه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.

وقالت المتحدثة الجديدة باسم الحكومة كارلا روبيلار إنّ «الأمر لا يتعلق بالأشخاص الذين يريدون العدالة الاجتماعية والذين يريدون أن تكون الأمور أفضل. هناك أشخاص يريدون الدمار والفوضى».

وأكدت التناقض بين أحداث الفوضى الأخيرة والاحتجاج السلمي الذي جرى الجمعة، والذي شارك فيه نحو 1,2 مليون شخص، حسب الأرقام الرسمية.

وخرجت تظاهرات مناهضة للحكومة أيضاً في مدينتي فالبارياسو وكونسيبسيون الثلاثاء، حسب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت الاحتجاجات الأخيرة فيما قال وزير المالية التشيلي الجديد إيغناسيو بريونس إن البلاد تواجه نهاية «سيئة للغاية» للسنة الاقتصادية في تشيلي بسبب الاحتجاجات.

وعُين بريونس في هذا المنصب الاثنين عندما قام بينييرا بتغيير منصبه للمرة الثالثة منذ وصوله للسلطة في آذار/مارس 2018.

وأبلغ بريونس راديو كوبراتيفا «الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الإشارات التي قدمناها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار»، وقال إن «الواقع الجديد» يعني أن النمو المتوقع بنسبة 2,5 في المئة ستتم مراجعته.