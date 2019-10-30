نفوق مئات من حيوانات الكوالا بحريق يجتاح ساحل أستراليا الشرقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرجح نفوق المئات من حيوانات الكوالا في حريق حرجي يجتاح ساحل أستراليا الشرقي، بحسب ما كشفت السلطات الأربعاء.

وأعرب المعنيون بحماية الثروة الحيوانية في شمال ولاية نيوساوث ويلز عن قلقهم على «هذه المجموعة الاستثنائية» من الكوالا التي تعيش في المنطقة التي تلتهمها النيران.

ولا يزال الإطفائيون يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بسبب صاعقة السبت على بعد حوالي 400 كيلومتر من شمال سيدني. وأتى الحريق على أكثر من ألفي هكتار.

وقالت سو آشتون رئيسة مستشفى الكوالا في بورت ماكواري إن «حيوانات الكوالا هذه تكتسي أهمية خاصة لأنها جدّ متنوّعة على الصعيد الجيني».

وأعربت عن خشيتها من أن تكون «مئات» الجرابيات التي تعيش في هذه المنطقة التي تشهد تناسلاً كبيراً «قد نفقت في هذا الحريق»، وقالت «إنها مأساة وطنية لأن مجموعة الكوالا فريدة من نوعها».

وأدّت التهيئة الزراعية والعمرانية إلى خسارة هذه الجرابيات موطنها، ما انعكس سلباً على التنوّع الجيني، وتواجه ولاية نيوساوث ويلز موجة جفاف حادة ولا يزال أكثر من 70 حريقاً مشتعلاً فيها.