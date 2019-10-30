شرطة رأس الخيمة تضبط 4 متهمين فشلوا في سرقة «صراف آلي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأت شرطة رأس الخيمة 4 أشخاص، من جنسية إفريقية، حاولوا سرقة جهاز صراف آلي بالإمارة، وعندما فشلوا تركوه وغادروا، لكن إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإمارة، فاجأتهم بالقبض عليهم بعد أقل من 24 ساعة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن شرطة الإمارة وصلت لحرفية عالية في التعامل مع القضايا الأمنية، المقلقة والأكثر انتشاراً، وصولاً إلى ضبطها بالسرعة المنشودة، بما تمتلكه من عنصر بشري متميز ومؤهل، ومدرب على آليات التعامل مع القضايا الأمنية، التي تؤرق المجتمع، وما تكفل به فريق العمل بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من عمل متقن ومدروس، للوصول إلى المشتبه بهم خلال ساعات قليلة، بعد تنفيذهم للجريمة، يدل على احترافية رجال البحث والتحريات بشرطة رأس الخيمة.

وقال العميد عبدالله علي منخس، مدير عام العمليات الشرطية في القيادة: إن بلاغاً تلقته غرفة العمليات حول تعرض جهاز صراف آلي، بإحدى المناطق الخارجية في الإمارة، للعبث والإتلاف ومحاولة سرقته، لتنطلق الجهات والدوريات المختصة، فوراً، إلى موقع الجهاز، حيث تبين فعلاً محاولة إتلاف جهاز الصراف وقطع أسلاكه الكهربائية، وظهرت عليه بعض آثار الخلع والكسر، دون أن يتمكن الفاعلون من فتحه أو سرقة محتوياته من المبالغ المالية.

وأشار عبد الله منخس إلى تشكيل فرق عمل ميداني، برئاسة مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من ضباط وأفراد إدارة التحريات، لتتبع خيوط الجريمة ومسار الجناة، ما أسفر عن التوصل لهوية المتهمين، وهم أربعة أفارقة، حيث قادت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات إلى تحديد مكان تواجدهم، في إحدى مناطق الإمارة، ليجري تحديد توقيت تنفيذ عملية المداهمة، ويضبط المتهمون خلال 24 ساعة، وبحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ جريمة التعدي على جهاز الصراف الآلي، وبمواجهتهم، لاحقاً، بالأدلة المتوفرة، أقروا بمحاولتهم سرقة جهاز الصراف الآلي، لكنهم لم يتمكنوا من فتحه.

وأكد مدير العمليات الشرطية إحالة المشتبه بهم مع ملف القضية إلى الجهات المختصة، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية، وتحقيق العدالة.