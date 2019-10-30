ملتقى النشر التعليمي يطرح تصورات لمناهج متميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد اليوم الثاني الأخير من ملتقى النشر التعليمي، الذي انطلق أمس الأول في مقر مدينة الشارقة للنشر بتنظيم من جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والاتحاد الدولي للناشرين، جلسات ضمت 4 مجموعات مختلفة من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وناشرين تعليميين ومعلمين وأعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين، بحيث ناقشت هذه الجلسات تطوير خريطة طريق خمسية، تهدف إلى تفعيل آليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين والناشرين، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

شارك في إدارة المجموعات المختلفة كلّ من عبد الله الكعبي، عضو مجلس إدارة جمعية الناشرين، وشريفة موسى مديرة إدارة المصادر التعليمية والحلول التعليمية في وزارة التربية والتعليم، وعلي الشعالي مؤسس دار الهدهد للنشر، وعنود أحمد العبيدلي رئيس التربية الأخلاقية في وزارة التربية والتعليم، ووجه الجلسات ريتشارد كراب خبير تطوير قطاع النشر التعليمي وسياسة المناهج المدرسية الدولية.

وأكد علي بن حاتم رئيس جمعية الناشرين أن الأفكار والرؤى التي طرحها الخبراء والمختصون ومسؤولو التعليم والنشر خلال فعاليات الملتقى تشكل مسودة قيمة لخطة العمل المشترك الذي تتطلع الجمعية إلى تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات المعنية بتطوير النشر التعليمي.

من جانبه، ثمّن راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين جهود المشاركين في الملتقى في الخروج بمقترحات وحلول تسهم في الارتقاء بمنظومة التعليم، وأشار إلى أهمية الملتقى في تسليط الضوء على النشر التعليمي لكونه قضية ذات بعد اجتماعي نظراً لارتباطه الوثيق ببناء أجيال مبدعة.وفي جلسة بعنوان «أفضل الممارسات الدولية.. تعاون بين الحكومات والناشرين والمعلمين في عملية النشر التعليمي»، تحدث كلّ من ويلمار ديبجروند رئيس منتدى النشر التعليمي، وريتشارد كراب، خبير تطوير قطاع النشر التعليمي وسياسة المناهج المدرسية الدولية.

وحدد ديبجروند أربع ركائز لتطوير قطاع النشر التعليمي، وهي: تنوع الخيارات في المواد التعليمية، حلول محلية لإنتاج محتوى يتلاءم مع متطلبات المجتمع، تكثيف التعاون بين الحكومات والناشرين والمعلمين بحيث تتكامل السياسات والرؤى والخطط لتفضي إلى نتائج إيجابية، تمكين المعلمين وإتاحة الفرصة لهم لتقييم المواد والمناهج التعليمية واختيار الأنسب للطلبة.

من جانبه، قدم كراب حلولاً عملية لإشراك الناشرين في مسيرة تطوير التعليم بما يضمن الاستدامة في توفير محتوى محلي مواكب للمتغيرات، مقترحاً عقد لقاءات ومنتديات دورية تجمع أصحاب الخبرة والاختصاص مع صناع القرار لصياغة خطط مستقبلية يكون الطالب محورها الأساسي وغايتها الرئيسية.

وأدارت مهرة هلال المطيوعي مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة لدى اليونسكو، جلسة بعنوان «النشر التعليمي في أنظمة التعليم عالية الأداء»، وشارك فيها ووكن هور رئيس تطوير الأعمال العالمية والتحالف الاستراتيجي، في «فيسانغ إيدوكيشن» في كوريا الجنوبية، وهاري كاندرا المدير التنفيذي والمؤسس المشارك ل «بيسونا إيدوكاسي»، وكيترين مولان مديرة التواصل في مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لأبحاث السياسات.

واستعرض كاندرا في ورقته «تجربة سنغافورة» وكيف طور الناشرون محتوى تعليمياً من الرياضيات والعلوم، مشيراً إلى دور الناشرين في ابتكار مواد تعليمية تفاعلية بالتعاون مع وزارة التعليم التي أتاحت هذا المحتوى على منصتها الإلكترونية.

وتطرّق هور إلى التحديات التي واجهتها بلاده، وكيفية استثمارها للموارد البشرية من أجل النهوض بالقطاع التعليمي مشيراً إلى ضرورة تحفيز العلاقات بين الحكومات والمعلمين والناشرين، وتقريب وجهات النظر بينهم.

من جانبها، لفتت مولان إلى خصوصية التعليم في دولة الإمارات التي تضم جنسيات متعددة الثقافات، مشيرة إلى أهمية إعداد الأبحاث والدراسات للمساهمة في تطوير خطط مستقبلية للتعليم المحفز على الابتكار.

التنمية

وتطرقت الجلسة الثالثة إلى «التعليم الابتكاري.. التحديات والفرص المتاحة للناشرين التعليميين للإسهام في تعزيز مسيرة التنمية في دولة الإمارات»، وأدارها علي الشعالي مؤسس دار الهدهد للنشر، وتحدّث خلالها كلّ من إيزابيل أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، ونجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وحمد اليحيائي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشؤون التقويم والمناهج.

ورأت أبو الهول أن وزارة التربية والتعليم تبذل مجهوداً كبيراً في ما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية بمختلف أدواتها، حيث تعمل على تطوير مهارات المعلمين في الوقت ذاته الذي تقدم فيه للناشرين إرشادات سنوية خاصة بالمنهج التعليمي، والمحتوى الذي يلبي احتياجات الطلبة.

من جانبها، أوضحت نجلاء المدفع أن بناء القدرات يعتبر أحد أبرز عناصر تطوير النظم عموماً، مشيرة إلى أن التعليم تطور مقارنة بالماضي، ولذا فإن مواكبة هذا التطور يتطلب تطويراً للقدرات.

أما الدكتور حمد اليحيائي، فأكد في مداخلته أن الوزارة تعمل وفق آليات مدروسة، تأخذ في الاعتبار توجهات النشر المحلي الذي يركز على صنوف الآداب، حيث تقدم للناشرين في الدولة أبرز المؤشرات التي يتطلبها المنتج التعليمي، وحتى المنتجات الأخرى التي يمكن تحويلها وتطويعها بما يناسب المنهاج التعليمي، مؤكداً أن الوزارة راجعت 25 ألف عنوان قدمها الناشرون.

أما الجلسة الرابعة التي حملت عنوان «على الخطوط الأمامية.. وجهة نظر المعلمين حول الوسائل التعليمية»، فقد أدارتها مريم فوزان مدير النطاق التعليمي في وزارة التربية والتعليم، وشاركت فيها الدكتورة هنادي السويدي مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وبدرية آل علي مديرة مبادرة لغتي.

وأشارت الدكتورة السويدي إلى أهمية أن تراعي المناهج التعليمية الطلبة الذين يعانون الذين يعانون من صعوبات في التعلم كالعسر في القراءة أو الكتابة، أو ضعفاً في الحساب.

بدورها، أكدت بدرية آل علي أن من بين كل 25 طالباً هناك 5 طلاب يعانون صعوبات في التعلم، مشيرة إلى أنها لا تطالب بتغيير المناهج التعليمية، بل تطويعها وملاءمتها بحسب احتياجات الطلاب، خصوصاً من يعانون صعوبات في التعلم.