الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل على خلفية اعتقال «هبة» و«مرعي»

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير المملكة في تل أبيب للتشاور؛ احتجاجًا على استمرار إسرائيل في اعتقالها غير القانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين؛ هبة اللبدي، وعبدالرحمن مرعي.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنَّه في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما غير القانوني واللاإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى.
وقال الصفدي: نحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية، لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين.
وشدَّد على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مُدان ترفضه المملكة التي تقدّم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار. وطالب إسرائيل بإطلاق سراحهما دون أي تأخير وإعادتهما إلى المملكة بشكلٍ فوري.
وبذلت وزارة الخارجية جهودًا مستمرة وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لمطالبة إسرائيل إطلاق المواطنين الأردنيين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريًا، في خرق للقوانين الدولية وحذرتها بوضوح وحزم من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين الاثنين.
شاهد الفيديو: الأردن.. نقص كبير في تأمين مستلزمات الشتاء لللاجئين السوريين
مقدم من سكاي نيوز عربية
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الذكاء الاصطناعي يطرق أبواب المدارس والجامعات
طرق الذكاء الاصطناعي أبواب المدارس، ويعتقد أنه سيغير مفهوم التعليم، إلا أن تطبيقه في التعليم، لا يزال على عتباته الأولى.سكاي نيوز عربية
-
هاتف آخر قابل للطي من سامسونغ
كشفت "سامسونغ"، الثلاثاء، عن هاتف جديد قابل للطي بتصميم مختلف عن الذي أطلقته قبل أسابيع، حيث يتخذ الشكل المربع بعد ثنيه.سكاي نيوز عربية
-
حملات تحريضية ضد أكاديميين داعمين للحراك الشعبي بلبنان
لم يتوان الأكاديميون اللبنانيون عن الظهور إعلاميا لدعم الحراك الشعبي وتأييده، إلا أن هذا التأييد والدعم، جرّ حملات تحريضية وتشويهية بحق كل من أيد المتظاهرين.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
الأردن.. نقص كبير في تأمين مستلزمات الشتاء لللاجئين السوريين
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل على خلفية اعتقال «هبة» و«مرعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.