دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل على خلفية اعتقال «هبة» و«مرعي»

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير المملكة في تل أبيب للتشاور؛ احتجاجًا على استمرار إسرائيل في اعتقالها غير القانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين؛ هبة اللبدي، وعبدالرحمن مرعي.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنَّه في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما غير القانوني واللاإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور كخطوة أولى.

وقال الصفدي: نحمِّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية، لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين.

وشدَّد على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مُدان ترفضه المملكة التي تقدّم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار. وطالب إسرائيل بإطلاق سراحهما دون أي تأخير وإعادتهما إلى المملكة بشكلٍ فوري.

وبذلت وزارة الخارجية جهودًا مستمرة وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة لمطالبة إسرائيل إطلاق المواطنين الأردنيين اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريًا، في خرق للقوانين الدولية وحذرتها بوضوح وحزم من تداعيات استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين الاثنين.

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مقدم من سكاي نيوز عربية