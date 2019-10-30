دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آيسر تعلن طرح أجهزة ConceptD Pro الجديدة في المنطقة

© Tech World قدمت بواسطة آيسر تعلن طرح أجهزة ConceptD Pro الجديدة في المنطقة

كشفت شركة آيسر عن طرح أجهزة ConceptD Pro الجديدة وأسعارها في المنطقة، بالتزامن مع شاشة ConceptD CM2241W.

أعلنت شركة آيسر عن موعد وتفاصيل طرح أجهزة الحاسوب المحمولة من فئة “ConceptD Pro” التي أعلنت عنها مؤخرًا مع وحدة معالجة الرسومات NVIDIA Quadro RTX ومعالجات إنتل من الجيل التاسع، والتي تأتي لتضيف أداء قوي وساعات عمل طويلة. وتتميز الأجهزة في قدرتها على الاستخدامات المتطورة بتقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وبهذا الشأن، قالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر في الشرق الأوسط: “نحن سعداء جدًا بتوسيع مجموعتنا من أجهزة ConceptD Pro من خلال إضافة أجهزة حاسوب محمولة جديدة مجهزة بأحدث المكونات ذات الأداء العالي من إنتل وNvidia. سوف تلبي هذه الأجهزة متطلبات شريحة أوسع من المستخدمين، من المهندسين ذوي المتطلبات المتقدمة وحتى الأشخاص المبدعين والمؤثرين الذي يبحثون دائماً عن وسائل العمل المثالية”.

جهاز “ConceptD 9 Pro”

يعتبر أقوى الأجهزة الجديدة في سلسلة “برو”، وهو حاسوب محمول مبتكر من فئة نفيديا RTX Studio ويتميز بطريقة مبتكرة لتثبيت الشاشة Ezel Aero Hinge من آيسر، ويعمل الجهاز بالجيل التاسع من معالج إنتل Core i9 بجانب بطاقة معالجة الرسوميات NVIDIA Quadro RTX 5000، ليقدم بذلك الكثير من المزايا لمطوري الذكاء الإصطناعي وتقنيات التعليم العميق، والمحاكاة الهندسية، واستوديوهات الرسوم المتحركة التي تتطلب القوة والمرونة والتوافق، ويسمح للمستخدمين بالإضافة إلى التصميم والرسم، تدوين الملاحظات وإبراز النقاط مع بعضهم البعض أثناء عملية الإبداع.

سيتوفر جهاز ConceptD 9 Pro في الربع الأول من العام 2020، بسعر يبدأ من 15,999 درهم إماراتي/ريال سعودي.

جهاز “ConceptD 7 Pro”

يحتوي الجهاز على شاشة فائقة الدقة 4K قياس 15.6 بوصة، وهو يندرج ضمن عائلة RTX Studio. ويتمتع بتصميم مدمج بسماكة 17.9 ملليمتر ووزنه الذي يبلغ 2.1 كيلوغرام فقط. فيما يعمل الجهاز بالجيل التاسع من معالج إنتل Core i7 ويضيف وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA Quadro RTX 5000 مما يجعله خيارًا مميزًا لمطوري البرامج والمهندسين واستوديوهات التصميم الاحترافية، والتي تتطلب أعلى مستويات الأداء والمرونة والتوافق التي يتم اختبارها في جميع الاستخدامات المعتمَدة في مجالات البرمجيات الاحترافية.

بالإضافة لذلك تقدم لوحة ألوان “ConceptD ” واجهة مستخدم سهلة لضبط ملفات تخصيص اللون المفضلة وأدوات التحكم بشاشة النظام بسرعة.

سيتوفر “ConceptD 7 Pro” خلال شهر ديسمبر 2019، بسعر يبدأ من 11,999 درهم إماراتي/ريال سعودي.

جهاز “ConceptD 5 Pro”

يتيح “ConceptD 5 Pro” الذي يندرج ضمن فئة RTX Studio بشاشة بدقة 4K مع خيارين قياس 15.6 بوصة أو 17.3 بوصة بتقنية IPS. وتعتبر هذه الفئة من الأجهزة التي تعمل بالجيل التاسع من معالج إنتل Core i7 وبطاقة معالجة الرسوميات NVIDIA Quadro RTX 3000 مثالية لتلبية متطلبات المهندسين المعماريين ومصممي الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد ومصممي المؤثرات الخاصة واستوديوهات التصميم الصغيرة. أما شاشة العرض فقد تم تصميمها بنظام مطابقة الألوان وهي مصدقة من PANTONE لتوائم متطلبات المبدعين حيث تعمل بطيف واسع من الألوان التي تتوافق بنسبة 100% مع مجموعة ألوان Adobe RGB لتظهر الألوان بمنتهى الدقة والوضوح.

سيتوفر الجهاز بداية من نوفمبر 2019، بسعر يبدأ من 9,999 درهم إماراتي/ريال سعودي.

جهاز “ConceptD 3 Pro”

يُعتبر جهاز “ConceptD 3 Pro” الأسهل استخدامًا من بين أجهزة “برو”، فهو مخصص لمستخدمي البرامج الرقمية كالمصورين وطلاب التصميم الصناعي ومصممي الكمبيوتر والديكور الداخلي، بالإضافة إلى خبراء وسائل التواصل الاجتماعي مثل أخصائي البث عبر يوتيوب. يتيح الجهاز للمستخدمين معالجة جميع الوسائط الخاصة بهم مع ميزة عرض العناصر بألوانها الحقيقية والتشغيل الهادئ المريح بنسبة ضوضاء أقل من 40 ديسيبل.

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فيما يعمل الجهاز مع معالج إنتل Core i7 من الجيل التاسع ويحمل بطاقة الرسوميات NVIDIA Quadro T1000.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بطريقة سهلة وآمنة بلمسة واحدة على قارئ البصمات المدمج بنظام ويندوز.

سيتوفر جهاز “ConceptD 3 Pro” اعتباراً من نوفمبر 2019، بسعر يبدأ من 7,499 درهم إماراتي/ريال سعودي.

جهاز “ConceptD 5” وجهاز “ConceptD 3”

كشفت آيسر عن النسخ الأحدث من أجهزة الحاسوب المحمولة “ConceptD 5″ و”ConceptD 3” لمحبي وهواة التصميم، حيث يعمل الجهازان بالجيل التاسع من معالج إنتل Core i7 لتقديم سرعة ومرونة عالية.

ويأتي “ConceptD 5” بشاشة قياس 15 بوصة أو 17 بوصة، بجانب وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce RTX 2060.

فيما يأتي “ConceptD 3” مع وحدة معالجة الرسوميات NVIDIA GeForce GTX 1650 لتوفير إمكانات فائقة للعمل أثناء التنقل.

سيتوفر جهاز “ConceptD 5” اعتباراً من نوفمبر 2019، بسعر يبدأ من 8,999 درهم إماراتي/ريال سعودي.

سيتوفر جهاز “ConceptD 3” اعتباراً من نوفمبر 2019، بسعر يبدأ من 5,499 درهم إماراتي/ريال سعودي.

شاشة “ConceptD CM2241W”

تتميز شاشة “ConceptD CM2241W” بتصميم مختلف ومميز، وهي مثالية للمستخدمين الذين يرغبون في إضافة شاشة خارجية إلى حواسيبهم المكتبية أثناء العمل. تنفرد الشاشة بإطار رفيع جذاب، ودقة ألوان ممتازة تدعم 99% من مجموعة ألوان Adobe RGB مع عرض فائق السلاسة حيث يبلغ معدل تحديث الشاشة 75 هرتز.

لمعرفة مدى توافر المنتجات، ومواصفاتها وأسعارها في أسواق أخرى، يرجى التواصل مع أقرب فرع أو وكيل لآيسر عبر الموقع www.acer.com.

التدوينة آيسر تعلن طرح أجهزة ConceptD Pro الجديدة في المنطقة ظهرت أولاً على عالم التقنية.