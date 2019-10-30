دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن Galaxy Book Flex وGalaxy Book Ion بشاشة QLED ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت سامسونج خلال فعاليات مؤتمر المطوريين الأخير عن جهاز Galaxy Book Flex وأيضاً جهاز Galaxy Book Ion، حيث تقدم الأجهزة الجديدة بمميزات من شاشات QLED، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل، وأيضاً تقنية PowerShare اللاسلكية.

تقدم سامسونج الأجهزة الجديدة بأحجام 13.3 و15.6 إنش، مع شاشات QLED، وسطوع يصل إلى 600-nit، كما تدعم الأجهزة الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في SSD.

كما تدعم أجهزة سامسونج الجديدة معايير تقنية إنتل Wi-Fi 6، مع Thunderbolt 3، بينما تأتي أجهزة Ion بمنفذ HDMI أيضاً، ومن المقرر أن يدعم Galaxy Book Flex، مع قلم stylus مدمج يدعم إيماءات الشاشة، ويدعم الجهاز أيضاً إنحناء حتى 360 درجة، لتتبديل بين وضع الجهاز اللوحي ووضع الحاسب المحمول.

من جانب أخر يأتي جهاز لدعم المستخدمين من المحترفين مع تصميم يقدم تجربة سلسة في التنقل، حيث صمم إطار الجهاز من سبائك المغنسيوم المميزة بالوزن الخفيف، مع سماكة 12.9/14.9مم، ووزن أقل من كيلو جرام.

كما تتميز الأجهزة الجديدة بمعايير حماية البيومترية لإستشعار البصمة مع تقنية مايكروسوفت Windows Hello، ويأتي الجهاز بقدرة بطارية 69.7Wh لدعم أطول فترة شحن، إلى جانب تقنية PowerShare اللاسلكية التي تتوافق مع شحن Qi الخاص بسماعة Galaxy Buds، أو هواتف سامسونج، أو الساعات الذكية.

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مواصفات جهاز Galaxy Book Flex 13 و15

شاشة QLED بحجم 13.3 أو 15.6 إنش، تدعم جودة عرض FHD بدقة 1920 في 1080 بيكسل مع أبعاد 16:9

الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake، مع تقنية الجرافيك Iris Plus من إنتل، أو Intel UHD، وGeForce MX250 من إنفيديا

ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في SSD، مع معايير UFS، ودعم بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD Combo

Windows 10 Home/Pro

كاميرة بدقة 720 وجودة HD، مع اثنان من ميكروفونات Array

Windows Hello للتسجيل مع مستشعر للبصمة.

يدعم قلم S مدمج

مكبرات صوتية AKG ستريو مع مضخم صوت ذكي

قياسات الجهاز 302.6 في 202.9 في 12.9مم لنموذج 13 إنش، و 355.0 في 227.2 في 14.9 مم لنموذج 15 إنش

قدرة بطارية 69.7Wh مع تقنية PowerShare اللاسلكية

مواصفات جهاز Galaxy Book Ion 13 أو 15

شاشة QLED بحجم 13.3 أو 15.6 إنش، تدعم جودة عرض FHD بدقة 1920 في 1080 بيكسل مع أبعاد 16:9

الجيل العاشر من معالجات إنتل Ice Lake، مع تقنية الجرافيك Intel UHD، وGeForce MX250 من إنفيديا

ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت في SSD، مع معايير UFS، ودعم بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD Combo

Windows 10 Home/Pro

كاميرة بدقة 720 وجودة HD، مع اثنان من ميكروفونات Array

Windows Hello للتسجيل مع مستشعر للبصمة.

يدعم قلم S مدمج

مكبرات صوتية AKG ستريو مع مضخم صوت ذكي

قياسات الجهاز 305.7 في 199.8 في 12.9مم لنموذج 13 إنش، و 356.1 في 228.0 في14.9 مم لنموذج 15 إنش

قدرة بطارية 69.7Wh مع تقنية PowerShare اللاسلكية.

ومن المقرر أن تتوفر كلاً من أجهزة Galaxy Book Flex و Galaxy Book Ion للبيع في الأسواق بدءاً من شهر ديسمبر، على أن تكشف سامسونج عن السعر لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تكشف عن Galaxy Book Flex وGalaxy Book Ion بشاشة QLED ظهر على التقنية بلا حدود.