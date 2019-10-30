شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد على مواصلة الحوار بين الأطراف بالسودان من أجل السلام دون شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت، الأطراف السودانية المتمثلة فى الحكومة والحركات المُسلّحة، بمُواصلة الحوار في الموعد المُقرّر له 21 نوفمبر المُقبل دُون شُروطٍ مُسبقةٍ. وأكّدت بريطانيا دعمها للمُحادثات الأخيرة بين حكومتي السودان وجنوب السودان فيما يتعلّق بقضايا الحدود. Advertisements ورحّبت المملكة المتحدة، وفق ما نشره موقع"أخبار السودان"، بالجولة الأولى من مُحادثات السلام بين الأطراف، وأثنى المُنسِّق السياسي لبعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة ديفيد كلاي، بالتحرُّك السوداني لإلغاء القُيُود وفتح طريق المُساعدات الإنسانية إلى المناطق الجنوبية. وأكد كلاى، دعم بريطانيا للمُحادثات الأخيرة بين حكومتي السودان وجنوب السودان فيما يتعلّق بقضايا الحدود.

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