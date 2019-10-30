الحبس 3 أشهر وغرامة 40 ألف درهم لخليجى استعرض بسيارته بالإمارات

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و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، من جهتها دعت النيابة العامة فى أبوظبى الشباب بالتزام السلوكيات المسئولة خاصة عند استخدام الطرق وعدم تعريض حياتهم وغيرهم للخطر، موضحةً أن غالبية المدانين بتهم تتعلق بقيادة المركبات بتهور وتعريض النفس والغير للخطر هم الشباب من الفئة العمرية 18- 30 سنة، كما أكدت أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى تعاون جميع الجهات التربوية والمجتمعية والإعلامية إضافة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية.
وفى تفاصيل القضية، تحرت الجهات المعنية بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص، وهو يقود مركبة بصورة تشكل خطراً على سلامة الجمهور مع تجمهر لعدد من السيارات والأشخاص، إذ كان يستعرض على الطريق العام مما شكل خطراً على حياة الأشخاص الموجودين خلال الواقعة إضافة إلى إحداث أضرار بالطريق.
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