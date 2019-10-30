شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 3 أشهر وغرامة 40 ألف درهم لخليجى استعرض بسيارته بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دانت محكمةجنح ومخالفات المرور بمدينة العين بالإمارات، شاباً خليجياً بعدم الالتزام بآداب وقواعد المرور، لقيادته مركبته بتهور وبصورة شكلت خطراً على حياة الآخرين، وتسببت بإحداث ضرر وإتلاف بالطريق العام، إضافة إلى إدانته بقيادة مركبة دون أن يثبت عليها لوحة الأرقام، وحكمت عليه بالحبسثلاثة أشهر وغرامة 40 ألف درهم، كما تضمن الحكم مصادرة المركبة ووقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، من جهتها دعت النيابة العامة فى أبوظبى الشباب بالتزام السلوكيات المسئولة خاصة عند استخدام الطرق وعدم تعريض حياتهم وغيرهم للخطر، موضحةً أن غالبية المدانين بتهم تتعلق بقيادة المركبات بتهور وتعريض النفس والغير للخطر هم الشباب من الفئة العمرية 18- 30 سنة، كما أكدت أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى تعاون جميع الجهات التربوية والمجتمعية والإعلامية إضافة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية.

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وفى تفاصيل القضية، تحرت الجهات المعنية بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص، وهو يقود مركبة بصورة تشكل خطراً على سلامة الجمهور مع تجمهر لعدد من السيارات والأشخاص، إذ كان يستعرض على الطريق العام مما شكل خطراً على حياة الأشخاص الموجودين خلال الواقعة إضافة إلى إحداث أضرار بالطريق.