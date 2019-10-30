شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يدعو الحكومة لمواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبنان.. طلب الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم الأربعاء، من الحكومة الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري أمس الثلاثاء.
وأطاحت استقالة الحريري بحكومته الائتلافية.
وقال الحريري إنه وصل إلى "طريق مسدود" فى محاولة حل أزمة أثارتها احتجاجات مستمرة منذ 13 يوما رفضا للنخبة الحاكمة في البلاد.
عادت حركة السير والمرور فى العاصمة اللبنانية بيروت إلى طبيعتها الاعتيادية، بعد فتح كافة الطرق التى كانت مغلقة بالسيارات والعوائق وخيم الاعتصام، في حين ساد الهدوء ساحتى الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة مع بقاء مظاهر الاحتجاج المتمثلة فى خيم الاعتصام فى الساحتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبنانى يدعو الحكومة لمواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.