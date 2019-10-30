شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعى فى البناء بدبى 4 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دبى المؤتمر الدولى السنوى السابع، لاستدامة مواد البناء تحت شعار "تقنيات الذكاء الاصطناعى فى البناء من أجل استشراف مستقبل مستدام"، والذى تنظمه بلدية دبى فى يومى الرابع والخامس من نوفمبر، بحضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين والمختصين فى هذا المجال الحيوى، لدعم أساسيات الاستدامة، ولتعزيز مكانة دبى كسوق رائدة فى قطاع البناء.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، يسلط المؤتمر، الضوء هذا العام على دور الجهات الحكومية والخاصة فى تطوير وتحسين منتجات مواد البناء المستدامة ووسائل ضبط جودتها، وذلك بمشاركة المؤسسات البحثية والعلمية على المستويين المحلى والعالمى، بهدف الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدراسات فى مجال تطوير أداء المواد والمنتجات وأنظمة البناء،

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كما يقدم المؤتمر، فى نسخته السابعة، تطبيقات إبداعية وابتكارية متقدمة فى استخدامات أنظمة المبانى الخضراء، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى فى قطاع جودة مواد ومنتجات البناء والتشييد، من خلال عرض نماذج مبتكرة لمنتجات ومبانٍ مستدامة وصديقة للبيئة، فضلاً عن عرض نماذج أخرى لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعى فى التأكد من جودة مواد ومنتجات البناء.