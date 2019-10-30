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اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها برعاية الأمم المتحدة فى جنيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة، للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في أول خطوة فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية.

لكن خبراء يشككون بشدة فيما إذا كانت حكومة الرئيس بشار الأسد ستكون مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض.

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وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضوا مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

وقال بيدرسن للمجتمعين "هذه لحظة تاريخية"، مضيفا أن اجتماعات اللجنة الدستورية تكتب فصلا جديدا في تاريخ سوريا.

وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية أحمد الكزبري: اجتماعات اللجنة مدخل للحل السياسي في البلاد.

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