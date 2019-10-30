شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافذ العراقية تنفى إغلاق منفذ مهران الحدودى مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله من أخبار بشأن إغلاق منفذ مهران الحدودى مع إيران على خلفية الاضطرابات المستمرة فى العراق.

وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن منفذى مهران وزرباطية الحدوديين مفتوحان ويعملان بكامل طاقتيهما الاستيعابية وحركة المسافرين والتجارة طبيعية".



وأضاف البيان، أن "هيئة المنافذ الحدودية مستمرة بعملها الإشرافى والرقابى فى الدوائر العاملة داخل المنفذين بدون أى عائق".

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وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق اليوم ، بأن إيران أغلقت منفذ مهران الحدودى مع العراق "على خلفية الاضطرابات المستمرة في العراق".

ويعد معبر "مهران" أحد المعابر الرئيسية بين العراق وإيران ، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.



وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات البلاد موجة من المظاهرات والاحتجاجات التى تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.