شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافذ العراقية تنفى إغلاق منفذ مهران الحدودى مع إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله من أخبار بشأن إغلاق منفذ مهران الحدودى مع إيران على خلفية الاضطرابات المستمرة فى العراق.
وقالت الهيئة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن منفذى مهران وزرباطية الحدوديين مفتوحان ويعملان بكامل طاقتيهما الاستيعابية وحركة المسافرين والتجارة طبيعية".
وأضاف البيان، أن "هيئة المنافذ الحدودية مستمرة بعملها الإشرافى والرقابى فى الدوائر العاملة داخل المنفذين بدون أى عائق".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق اليوم ، بأن إيران أغلقت منفذ مهران الحدودى مع العراق "على خلفية الاضطرابات المستمرة في العراق".
ويعد معبر "مهران" أحد المعابر الرئيسية بين العراق وإيران ، حيث يتدفق عبره زوار الأربعين.
وتجتاح العاصمة العراقية وعدد من محافظات البلاد موجة من المظاهرات والاحتجاجات التى تطالب بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المنافذ العراقية تنفى إغلاق منفذ مهران الحدودى مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.