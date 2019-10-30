كاتب مؤيد لـ"خامنئي" يدعو لاحتلال السفارتين الأمريكية والسعودية بالعراق

إسطنبول/ الخليج 365
دعا حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان" المحافظة والموالية للمرشد الإيراني علي خامنئي، فصائل الحشد الشعبي في العراق إلى "احتلال سفاراتي الولايات المتحدة والسعودية".
جاء ذلك في مقال نشره الأربعاء، حمّل فيه الولايات المتحدة والسعودية مسؤولية الاضطرابات الداخلية ذات الصلة بالاحتجاجات والأحداث المتواصلة في العراق منذ نحو شهر.
وقال إن أول شيء يجب القيام به لمنع الاضطرابات في العراق هو الاستيلاء على سفارتي الولايات المتحدة والسعودية، وإنه ينبغي على فصائل الحشد الشعبي ألا تتأخر لحظة واحدة لتنفيذ هذا الأمر.
ويشهد العراق، منذ الجمعة الماضية، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكومة عبد المهدي، شملت العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، خلّفت أكثر من 80 قتيلا على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح، في موجة تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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