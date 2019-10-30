الصدر يحذّر من تحوّل العراق إلى دولة شبيهة بسوريا واليمن

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

حذّر المعارض السياسي البارز، مقتدى الصدر، الأربعاء، من مغبة تحوّل العراق إلى "دولة شبيهة بما يجري في سوريا واليمن"، في حال عدم استقالة الحكومة.

وقال زعيم "التيار الصدري"، في بيان عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء، إنه لن يشترك مستقبلا في أي تحالفات لتشكيل حكومة.

كما اعتبر "الصدر"، أن عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "لن تحقن الدماء"، في ظل رفض الأخير الاستجابة لمطالب الاحتجاجات بالاستقالة.

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والثلاثاء، وجه عبد المهدي رسالة إلى الصدر دعاه فيها إلى تشكيل حكومة جديدة مع زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، قبل أن تقدم الحكومة استقالتها.

وعلق الصدر على ذلك بالقول: "لن اشترك في تحالفات معكم بعد اليوم"، وختم قائلًا: "لن نركع إلا لله".

ويشهد العراق، منذ الجمعة الماضية، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكومة عبد المهدي، شملت العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، خلّفت أكثر من 80 قتيلا على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح، في موجة تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.