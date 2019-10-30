فلسطين ... ضبط شاحنة "أبقار" مهربة من إسرائيل

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن الفلسطينية، الأربعاء، شاحنة محملة بالأبقار، مهربة من إسرائيل، في طريقها للسوق الفلسطينية، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية.

يأتي ذلك عقب قرار اتخذته الحكومة الفلسطينية، بداية الشهر الجاري، بوقف استيراد الأبقار من إسرائيل.

وقال جهاز "الضابطة الجمركية" الفلسطيني في بيان، إنه "ضبط بالتعاون مع جهات الاختصاص (لم يسمها)، في ساعات الفجر، شاحنة محملة بالعجول (الأبقار) مهربة من إسرائيل غربي رام الله".

وأوضح أنه تم التحفظ على الشاحنة والحمولة، وإحالة القضية لوزارة الزراعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من الأبقار (اللاحمة) إلى السوق الفلسطينية، قرابة 120 ألف بقرة، معظمها يتم استيرادها عبر تجار إسرائيليين، و10 بالمئة منها من مزارع إسرائيلية (قبل اتخاذ القرار). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.