الحوثيون: قصف مدفعي سعودي يستهدف صعدة اليمنية

اليمن / الخليج 365

قالت جماعة "الحوثي" الأربعاء، إن سيدة أصيبت بجراح فيما تضررت منازل، جراء قصف مدفعي سعودي على محافظة صعدة المحاذية لحدود المملكة شمال غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، أن قرى حدودية بمديرية "رازح"، تعرضت لقصف سعودي، ما أدى إلى إصابة امرأة مسنة بجروح ووقوع أضرار مادية في مزارع ومنازل وممتلكات المواطنين.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول الأمر.

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وتعتبر محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، والمقر المفترض لزعيمها عبدالملك الحوثي.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.