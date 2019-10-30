أمير عسير يتفقد محافظة خميس مشيط ويلتقي المسؤولين والأهالي

ابها

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير،على الحرص بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تلمس احتياجات المواطنين واللقاء المباشر معهم والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم والإستماع لمطالبهم، منوهًا بالدعم والإهتمام الدائمين من القيادة الرشيدة الذي يحظى به المواطن والمقيم في كافة مدن ومحافظات المملكة،

وأشار الأمير تركي بن طلال, على أهمية ارتباط المشروعات التنموية التي تحملها الخطة الاستراتيجية للمنطقة بأهداف رؤية الوطن الطموحة، مع التركيز على تحقيق الجودة والاستدامة، مشيراً سموه إلى ماتناوله توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن تكون هذه البلاد نموذجٌ يحتذى؛ وأنه لابد أن نضع هذا التوجيه أمام أعيننا في كل مانقوم به ونؤديه في أعمالنا بشكلٍ يومي.

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جاء ذلك خلال زيارته محافظة خميس مشيط في إطار جولات سموه التفقدية لمحافظات المنطقة، حيث استهل الأمير تركي بن طلال زيارته، بإستقبال المواطنين بمقر المحافظة والإستماع لمطالباتهم والتوجيه في إيجاد حلول عاجلة لها، عقب ذلك رأس سموه عدد من الاجتماعات التنموية على مسرح المستشفى السعودي الألماني، بحضور مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة وممثليهم في المحافظة، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، ورجال وسيدات الأعمال، وشباب وفتيات المحافظة، حيث ناقش أمير منطقة عسير سبل الارتقاء بالمحافظة ومراكزها، وتهيئة الفرص الإستثمارية وتسهيل إجراءات قطاع الأعمال والخدمات والبني التحتية ذات الجودة العالية التي تسهم في تحفيز التنمية وترفع من مستويات العيش الكريم، مؤكداً حرص رؤية الوطن الطموحة على توفير كافة متطلبات الشباب والفتيات التي تحقق بإذن الله المستقبل المشرق لهم؛ مستعرضاً سموه مشروعات المشهد الحضري الواعدة في المحافظة والمنطقة.

ثم دشن أمير منطقة عسير الربط الالكتروني بين أمانة عسير ومركز خدمات المطورين “إتمام” التابع لوزارة الإسكان، وذلك لإصدار رخص البناء بعد اكتمال الربط بين الأمانة والمركز الذي يهدف لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في اتمام الإجراءات وكفاءتها وسرعة إنجازها.

عقب ذلك إلتقى أمير منطقة عسير مشائخ ونواب وأعيان محافظة خميس مشيط وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة التفقدية قام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بزيارة إلى شيخ شمل قبائل شهران الشيخ سعيد بن حسين بن مشيط في منزله بالمحافظة، وكان في استقباله آسرة آل مشيط وعدد من أعيان المحافظة، وأعرب الشيخ بن مشيط عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير على كريم زيارته التي تجسد التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن.