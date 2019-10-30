روسيا تقول إن الأكراد أكملوا انسحابهم في شمال شرق سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع الروسي‭ ‬سيرجي شويجو

نقلت وكالة تاس عن وزير الدفاع الروسي‭ ‬سيرجي شويجو قوله اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة الكردية انسحبت من منطقة آمنة تقع قرب حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا بشكل أسرع مما كان مقررا.

ونقلت تاس عنه قوله "تم استكمال انسحاب القوات المسلحة من الأراضي التي من المفترض أن يقام فيها ممر آمن قبل الموعد المقرر".