نقلت وكالة تاس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله اليوم الثلاثاء إن القوات المسلحة الكردية انسحبت من منطقة آمنة تقع قرب حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا بشكل أسرع مما كان مقررا.
ونقلت تاس عنه قوله "تم استكمال انسحاب القوات المسلحة من الأراضي التي من المفترض أن يقام فيها ممر آمن قبل الموعد المقرر".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تقول إن الأكراد أكملوا انسحابهم في شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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