الشارقة ستواصل مشوارها الثقافي لتعيد للأمة العربية مكانتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الأربعاء، معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 38، والتي تعقد في عام تتويج الشارقة «العاصمة العالمية للكتاب» بحضور طيف واسع من كبار الأدباء والمثقفين العرب ومديري ورؤساء الدوائر الحكوميّة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات للمشاركة في الحدث الثقافي الذي يستمر حتى 9 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، وتحل دولة المكسيك ضيف شرف هذا العام.

وأكد سموه في كلمته الافتتاحية: «تعلمت أن الثقافة بنت الصبر، وهي السبيل الوحيد الذي يبلغنا أهدافنا من اقتصاد مستدام وعلم نبني به مستقبلنا».

وأضاف حاكم الشارقة: «اختارت اليونيسكو إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب بعد ما وصلت إليه الإمارة من مكانة متميزة عالمياً، واستوفت كل المعايير لاختيارها، وأحد المعايير هو حرية النشر والتعبير وكان الاعتقاد أن منطقتنا العربية لا تكرس لهذه المعايير إلا أن الشارقة أثبتت عكس ذلك، فالثقافة تحتاج للحرية كي تنبت شأنها شأن النبتة، والشارقة ستواصل مشوارها الثقافي لتعيد للأمة العربية مكانتها.

وشهد المعرض حضوراً دولياً وعربياً كبيرين خلال حفل الافتتاح بمشاركة 2000 دار نشر من 81 دولة، حيث كرم سموه «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر» الشريك الصحفي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وتسلم التكريم خالد عبدالله تريم، كما فازت دار نشر إيطالية بجائزة الشارقة للترجمة (ترجمان) بقيمة مليون و300 ألف درهم، عن ترجمتها كتاب موت صغير إلى اللغة الإيطالية، بينما فازت يمنى العيد بجائزة شخصية العام في المعرض.

ومن جهتها، قالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات: رسّخ معرض الشارقة الدولي للكتاب مكانته المرموقة كإحدى التظاهرات الثقافية العالمية، ومحركاً رئيسياً للساحة الثقافية المحلية، وركيزة أساسية للبنيان الثقافي والمعرفي لمجتمع دولة الإمارات وذلك بفضل الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي قاد هذا الحراك الثقافي في إمارة الشارقة منذ عقود وصولاً إلى اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لهذا العام من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.

وأوضحت أن دورة هذا العام تحتفي بـ 38 عاماً من العلاقة الراسخة بين معرض الشارقة للكتاب وأجيال متوالية أسهم هذا الحدث الثقافي في تكوين هويتهم الفكرية واتجاهاتهم الأدبية والمعرفية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن إمارة الشارقة قدمت العلم والكتاب على المشاريع والاقتصاد والمصالح، فجاءت المشاريع والنمو الاقتصادي والمصالح أكثر استدامة بفضل هذه الطفرة المعرفية، ونالت إمارة الشارقة هذا العام لقب العاصمة العالمية للكتاب نظراً لنجاح مشروعها الرائد.

ولفت العامري إلى أن الثقافة في الشارقة ليست نبتاً غريباً بل مكوناً رئيسياً في المجتمع والاقتصاد، إذ أصبحت الإمارة اليوم عنواناً ونموذجاً عربياً وعالمياً في المجال الثقافي.

وكشفت هيئة الشارقة للكتاب، في بيان، عن مشاركة نحو 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة تتوزّع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي التي يحتضنها ركن الطهي إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأعمال المسرحية، إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.

ويقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب لجمهوره الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، والروائي التركي أورهان باموك الحاصل على جائزة نوبل للآداب، كما يعرض تجربة المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار العالمية، على موسيقى فيلمه الشهير «slumdog millionaire » الهندي، سامبوران كارالا - جولزار، كما يستضيف المعرض الروائية الحاصلة على جائزة الرواية العالمية «البوكر» جوخة الحارثي، والشاعر الهندي فيكرام سيث.

ووفقاً لهيئة الشارقة للكتاب، الجهة المنظمة، فإن المعرض يشهد هذا العام تنوعاً في الفعاليات التي تقدم لضيوفه، حيث سيشهد تنظيم 350 فعالية ثقافية يقدمها 90 ضيفاً من 28 دولة، كما سيكون الزوار الصغار على موعد مع 409 فعاليات ضمن برنامج الطفل يشارك فيها 28 ضيفاً من 13 دولة، كما يخصص ركن الطهي 48 فعالية يقدمها 15 طاهياً من 9 دول، إلى جانب 66 فعالية رسومات القصص المصورة (الكوميكس) يقدمها 5 ضيوف من 4 بلدان.

كما يستضيف 88 عرضاً مسرحياً يقدمه 17 ضيفاً من 8 بلدان عربية وعالمية أبرزها: المسرحية الكويتية واكاندا، بطولة هنادي الكندري، وطارق الحربي، إلى جانب سلسلة من الفعاليات النوعية التي تقدم للمرة الأولى، أبرزها: عرض التصوير المفاهيمي، وفعاليات عالم الدمى، ومعرض الطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى مختبر ميكاترون.