61.3 مليار درهم الميزانية الاتحادية 2020 بلا عجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية لعام 2020، بإجمالي 61.354 مليار درهم، وبدون عجز. وهي تعد الأكبر منذ تأسيس الدولة، بحيث خصص 31% منها لقطاع التنمية الاجتماعية.

وتأتي الميزانية الاتحادية للعام الجديد 2020، بكل خططها وبرامجها ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071، وأن دولة الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها وطموحها، وتوفير أرقى سبل العيش والرفاهية لسكانها ومواطنيها، عبر خدمات ومبادرات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات، لإحداث تأثير إيجابي وحقيقي في حياة المواطن اليومية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة. الميزانية الاتحادية متزنة ومتوازنة، وتعبر عن أولوياتنا الوطنية، وتدار بكفاءة عالية».

جاء ذلك خلال اعتماده للميزانية الاتحادية لعام 2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي، أمس، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، على هامش الاجتماع رائدَي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وسارة الأميري، وزيرة الدولة، ويوسف الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث بارك سموّه إنجاز ابن الإمارات، وأثنى على وصوله كأول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية، وتمثيله لدولة الإمارات والوطن العربي، في هذه المهمة التاريخية التي فتحت آفاقاً وأسست لمرحلة جديدة تضاف إلى منجزات الوطن.

واطلع سموّه، خلال الاجتماع، على تقرير موجز عن القطاع الفضائي في دولة الإمارات، منذ تأسيسه، وما أنجز حتى اليوم.

وقال سموّه: «حققنا حلم الإمارات، وحلم زايد. عيال زايد لا يعرفون المستحيل. وسقف طموحاتنا يرتفع كل يوم». مضيفاً: «الفضاء ليس سقف طموحنا ولكن بداية طريقنا، وبدأنا تجهيز رواد فضاء إماراتيين لمحطتنا التالية لاستكشاف المريخ».

واعتُمدت الميزانية لعام 2020، بقيمة 61.354 مليار درهم (واحد وستين ملياراً وثلاثمئة وأربعة وخمسين مليوناً وستمئة ألف درهم)، حيث توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد، للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد خصص 31% لقطاع التنمية الاجتماعية، و14% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و6.5% للمنافع الاجتماعية، 32.6% للشؤون الحكومية.

وتعكس الميزانية - الأكبر اتحادياً منذ تأسيس الدولة - قوة الاقتصاد الوطني ووفرة الموارد واستدامتها، لتمويل المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، حيث تضاعفت أكثر من 300 مرة منذ أول ميزانية اتحادية عام 1971، وسجلت من دون عجز للعام الثالث على التوالي، ما يؤكد استمرار النهج المتبع بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، كما تركز، خلال العام المقبل، على خطط ومشروعات طموحة، وتستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

وتفصيلاً، بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية (26.7) مليار درهم بنسبة (38%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي (10.4) مليار درهم بنسبة (14.8%)، متضمنة تقديرات كلف برامج التعليم العام (6.7) مليار درهم بنسبة (9.5%)، في حين بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي (3.7) مليار درهم بنسبة (5.3%).

واعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع (4.9) مليار درهم، بنسبة (6.9%)، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية القيادة لتقديم خدمات ذات جودة عالية.

ووصلت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية، وتفعيل الدمج المجتمعي في وزارة تنمية المجتمع إلى (3.5) مليار درهم، بنسبة (5%)، لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية. كما خصص مبلغ (1.8) مليار درهم، لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، أي ما نسبته (2.5%)، لتقديم الدعم لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات (4.6) مليار درهم، بنسبة (6.5%)، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، في حين بلغت الخدمات الأخرى مبلغ (1.6) مليار درهم.

كما خصص للشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة (23) مليار درهم، أي ما نسبته (32.6%)، لإدارة الشؤون الحكومية. وخصص ( 9.9) مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية بنسبة (14%)، و (21.9) مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية، ما نسبته (31.1%).

وخصص (4.6) مليار درهم للمنافع الاجتماعية، وبنسبة (6,5%)، و(7.8) مليار درهم لمصاريف اتحادية أخرى، وبنسبة (11.1%).

القطاع الفضائي

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ويعد القطاع الفضائي الإماراتي، الأكبر في المنطقة، من حيث الحجم والتنوع والاستثمارات المباشرة، ويتسم بالحيوية والنشاط والتنظيم، والخطط الواضحة للبرامج المستقبلية، حيث يضم منظومة تشريعية وتنظيمية تجعلها من القطاعات الأسرع نمواً، فقد أصدرت السياسة الوطنية للفضاء، واعتُمد القانون الفضائي، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للفضاء التي تمثل خريطة الطريق للعلوم والتقنيات والابتكار الفضائي.

وتملك الدولة وتشغل حالياً 8 أقمار كبيرة وحديثة في الاتصالات والمراقبة الفضائية، فضلاً عن قمرين للتعليم

( نايف -1 و ماي - سات-1)، كذلك سيدخل الخدمة 8 أقمار أخرى حديثة، ذات طابع علمي تعليمي قبل عام 2021، بما فيها «مسبار الأمل»، و«أقمار عين الصقر» للمراقبة والاستطلاع.

يبلغ حجم الاستثمارات الفضائية في الدولة نحو 22 مليار درهم، وبمعدل نمو سنوي 9%. ولدولة الإمارات أول وكالة فضاء عربية، وأول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، كما تمتلك مشغلين للأقمار الصناعية «شركة الياه- سات / شركة الثريا» و«مركز محمد بن راشد للفضاء».

وأصبحت شركة «الياه سات» من أكبر 10 شركات اتصالات فضائية في العالم، من حيث الدخل، إذ أطلقت في يناير 2018 القمر الثالث، لتغطية أمريكا الجنوبية وتخطط للقمر الرابع. كما أن لدى الدولة 4 مراكز للأبحاث الفضائية (مركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز الشارقة للفلك والفضاء، والمركز الوطني لأبحاث علوم وتقنيات الفضاء في جامعة الإمارات - العين، ومختبر معهد مصدر/ إلياه - سات الفضائي في جامعة خليفة).

وفي القدرات البشرية، يعمل في القطاع الفضائي الوطني نحو 1500 موظف، منهم 30% مواطنون ونسبة النساء 35% ومتوسط الأعمار في الثلاثينات، وهناك أكثر من 50 شركة لها أنشطة فضائية مختلفة.

أجندة الاجتماع

وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس إنشاء صندوق دعم التعليم، الهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، لتطوير التعليم، وتوفير موارد مالية إضافية، تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكل مراحله وأشكاله.

ويستهدف الصندوق ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، وسيتم حوكمته من الجهات والوزارات المعنية في الدولة، كما سيخضع للتدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل «مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة»، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، وممثلين من القطاع الخاص. كما اعتمد تعديل تشكيل «اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان»، برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية.

وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي، في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، إلى جانب اعتماد الحساب الختامي لمصرف الإمارات للتنمية، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات)، ومجموعة بريد الإمارات والوحدات التابعة للسنة المالية 2018.

وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس على عدد من الاتفاقات التي تضمنت التصديق على الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والاتفاقية التكميلية، لاتفاقية المقرّ المبرمة بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فضلاً عن اتفاقيتين بين حكومة الدولة، وحكومتي منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. (وام)