دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي شاهد: في 140 ثانية حياة كوكب الأرض من النشأة إلى يومنا هذا

يبلغ عمر كوكب الأرض بحسب تقديرات العلماء 4.5 مليار عام، مر خلالها بمراحل كثيرة أدت لشكله الحالي، الموقع الإلكتروني، لصحيفة "ذي صن" البريطانية، أنتج فيديو صغير عن عمر كوكب الأرض في 140 ثانية فقط.

زاويا على الأرض من الصعب الوصول إليها، جعلناها قريب من حياتك بهذه الصور !! alqiyady 1 زاويا على الأرض من الصعب الوصول إليها، جعلناها قريب من حياتك بهذه الصور !!

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يحاكي الفيديو القصير عمر كوكب الأرض، كما لو كان رحلة من لندن إلى إدنبره في المملكة المتحدة.

تبدأ المحاكاة المبتكرة عن طريق رحلة بين مدينتي لندن وإدنبره في المملكة المتحدة، اللتان تبعدا عن بعضهمها بمسافة 534.3 كيلومترًا.

مع مرور الفيديو تظهر العلامات الأولى لأشكال الحياة البسيطة قبل نحو 3.8 مليار سنة، وما إن نصل إلى "يوركشاير"، فإن انفجار البكتيريا المنتجة للأكسجين يغزو الأرض.

وبعد 200 مليون سنة، يتلألأ الجو بالأكسجين، ما يسمح بحياة أكثر تعقيدًا.

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وبالوصول إلى جنوب إدنبره- تقريبا 90% من الرحلة- تستعمر النباتات الأرض منذ مرور 465 مليون سنة على وجود الأرض.

ومع المرور إلى العاصمة الإسكتلندية في مقطع الفيديو، يبدأ عصر الديناصورات وتتشكل القارات السبع للأرض. وتقترب الرحلة مقدار 5 أميال فقط من نهايتها، عند مرحلة اصطدام كويكب "انقراض الديناصورات" بالأرض.

فيديو: حاول ان تصدق ، انه كوكب اليابان alqiyady 1 فيديو: حاول ان تصدق ، انه كوكب اليابان

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وتطور الإنسان المعاصر منذ نحو 200 ألف سنة، أو على بعد 78 قدما (23.7 متر) من وسط إدنبره، ومع بدء الحرب العالمية الأولى، أي قبل قرن من الزمان، نجد أنفسنا على بعد أقل من بوصة واحدة من وسط إدنبره.

وخلص الفيديو المذهل إلى كم الزمن القليل من تاريخ الأرض، الذي كان البشر جزءا منه.

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