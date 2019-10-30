دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اكتشاف علاج جديد لمرضى السل بـ1040 دولارٍ

أعلنت شراكة مكافحة السل التابعة لـالأمم المتحدة عن توافر علاج جديد لمرضى السل، والعلاج تحت اسم "بي. بي. ايه. إل" ومن المقرر أن تحصل عليه الدول المؤهلة عن طريق مؤسسة جلوبال دراج فاسيليتي، وهي مورد عالمي لعلاجات السل تأسس في عام 2001 للتفاوض على خفض أسعار العلاج.

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وتسبب السل في وفاة 1.5 مليون شخص في عام 2018، والعلاج مكون من 3 أدوية لمرض السل، وسيتاح لـ150 دولة بينهم الهند وجنوب إفريقيا، بسعر 1040 دولارا للجرعة الكاملة

وعلاج "بي. بي. ايه. إل" يُتناول عن طريق الفم ويعد بفترة علاج أقصر وأكثر ملاءمة من العلاجات المتاحة الآن التي تستخدم مزيجاً من المضادات الحيوية خلال فترة زمنية تصل إلى عامين.

أما المزيج الجديد في عالج سلالات المرض الأكثر مقاومة للأدوية، ويتكون من دواء "بريتومانيد" الذي تم مؤخراً الموافقة عليه، بالإضافة إلى دواء "لاينزوليد" ودواء "بداكيلين" الذي تنتجه شركة "جونسون أند جونسون".

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والـ"بريتومانيد" الذي سيتوفر بسعر 364 دولاراً للفترة علاجية كاملة، هو ثالث دواء جديد للسل المقاوم للعقاقير يجاز خلال 40 عاماً بعد "بداكيلين" و"ديلامانيد".

وتنتقد المنظمات المعنية بالصحة منذ فترة طويلة تكلفة "بداكيلين" و"ديلامانيد". وشنت منظمة "أطباء بلا حدود" حملة مستمرة وعلنية بشأن "جونسون أند جونسون" بسبب سعر 400 دولاراً الذي تباع به الجرعة العلاجية الكاملة التي تستمر ستة أشهر من "بداكيلين".

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وقالت المنظمة إن "بداكيلين" يمكن إنتاجه وبيعه بربح 25 سنتاً يومياً وإن سعر مزيج العلاج الكامل للسل المقاوم للعقاقير يجب ألا يزيد على 500 دولار.

لكن "شراكة مكافحة السل" تقول إن تكلفة علاجات أخرى للسل المقاوم بشدة للعقاقير تتراوح بين 2000 و8000 دولار لفترات علاجية تدوم 20 شهراً على الأقل.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على رائج. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

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