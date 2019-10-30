شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت والعاهل الأردنى يبحثان سبل دعم مسيرة العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، سبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربى المشترك.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتى الشيخ علي جراح الصباح، إن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها أمير الكويت والعاهل الأردني، ضمت ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الكويتيين، والوفد المرافق للعاهل الأردنى.

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وأوضح أن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.



وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك، واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المباحثات سادت فى جو ودى عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.