شكرا لقرائتكم خبر عن جندى إسرائيلى يعترف بقتل فلسطينى فعوقب بالعمل فى الخدمة المجتمعية لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف جندى إسرائيلى بقتل شاب فلسطينى، خلال مشاركته فى مسيرات العودة وكسر الحصار فى يوليو 2018.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تمت إدانة الجندى الإسرائيلى، وعوقب بالعمل فى الخدمة المجتمعية لمدة شهر، لإطلاقه النار على الشاب الفلسطينى عثمان حلس 16 سنة، وأشارت إلى أنها المرة الأولى التى توجه فيها الإدانة لجندى إسرائيلى منذ اندلاع المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة فى مارس 2018.

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من جهتها، نشرت صحيفة (هآرتس) تفاصيل محاكمة الجندى من لواء جفعاتى بعد اعترافه بقتل الشاب الفلسطينى من قطاع غزة، بإطلاق النار عليه على السياج الحدودى مع القطاع، رغم أنه لم يشكل أية خطورة على حياته.

يذكر أن ثلاثمائة وأربعة عشر شهيدا فلسطينيا، بينهم 61 طفلا، سقطوا جراء قمع قوات الاحتلال للمشاركين فى مسيرات العودة، فيما أصيب أكثر من 33 ألف فلسطيني، نقل منهم نحو 19 ألف إصابة لمستشفيات القطاع، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.