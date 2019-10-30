مصادر أمنية: مقتل 13 على الأقل في إطلاق نار على محتجين في كربلاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - محتجين في كربلاء

قالت مصادر أمنية وطبية اليوم الثلاثاء إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 أثناء الليل بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في مدينة كربلاء.

وتظاهر العراقيون في الشوارع لليوم الرابع أمس الاثنين في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة قُتل فيها 250 شخصا في أكتوبر تشرين الأول.