قالت مصادر أمنية وطبية اليوم الثلاثاء إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 أثناء الليل بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في مدينة كربلاء.
وتظاهر العراقيون في الشوارع لليوم الرابع أمس الاثنين في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة قُتل فيها 250 شخصا في أكتوبر تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية: مقتل 13 على الأقل في إطلاق نار على محتجين في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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