المرصد السوري: ستة قتلى من قوات النظام في شمال شرق سوريا بمواجهات مع قوات تركية وفصائل موالية لها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قتل ستة من عناصر قوات النظام السوري في مواجهات الثلاثاء مع القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة في شمال شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقتل خمسة عسكريين من قوات النظام "بقصف مدفعي" للقوات التركية وفق المرصد، فيما "أعدم" آخر من طرف الفصائل الموالية لتركيا، خلال مواجهات في بلدة الأسدية جنوب مدينة رأس العين قرب الحدود السورية-التركية، بحسب المرصد.

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