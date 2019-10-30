ولي العهد السعودي يهنئ ترامب على قتل البغدادي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية اليوم الثلاثاء أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. وقالت القناة إن ولي العهد وصف العملية بأنها خطوة تاريخية "تؤسس لحقبة جديدة في الحرب على الإرهاب".

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