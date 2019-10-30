دراسات تكشف خطورة تراكم الدهون في منطقة البطن.. فكيف تتخلص منها؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت العديد من الدراسات خطورة تراكم الدهون في منطقة البطن، والتي يصعب التخلص منها باتباع حمية غذائية صحية فقط.



لكن خبيرة النظام الغذائي تيري آن نانس، أكدت أن خفض الدهون في منطقة البطن قد يكون ممكنا من دون الاضطرار لممارسة بعض التمارين الرياضية، وأن الأمر يكمن في تغيير ما نأكله.

وكشفت آن نانس، عن قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها دائما في حال كنت ترغب في التغلب على دهون البطن، وهي:

1- اللحوم المصنعة:

يمكن تبديل اللحوم المصنعة لصالح الأسماك الزيتية، ففي حين أن اللحوم المشبعة بالدهون تسبب الانتفاخ، فإن الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، تحتوي على دهون غير مشبعة قد تساعد في إنقاص الوزن.

2- رقائق البطاطس:

إذا كنت تريد إجراء تغييرات صحية على نظامك الغذائي، فعليك التحكم في تناولك للوجبات الخفيفة.

وتوصي خبيرة التغذية بضرورة تجنب الأطعمة من قبيل البطاطا المقلية والأطعمة المالحة الأخرى، قائلة إن هذه الأطعمة ليست معبأة بالملح الذي قد يزيد الانتفاخ، فقط، بل إنها غنية بمستويات غير صحية من الدهون الضارة، ما يعني أنه يجب تجنب مثل هذه الوجبات الخفيفة إذا كنت ترغب في فقدان الوزن.

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3- المشروبات الغازية:

يمكن للمشروبات الغازية أن تسبب انتفاخ المعدة، وأظهرت الأبحاث أن هذه المشروبات الغازية السكرية يمكن أن تجعلك تتوق إلى طعام غير صحي، وربطت نتائج دراسات عدة بين استهلاك هذه المشروبات وتراكم الدهون العالي في محيط الخصر، لذلك تنصح آن نانس بتبديل المشروبات الغازية بالمياه المنكهة بالليمون أو النعناع أو غيرها.

4- الكحول:

أكدت هيئة خدمات الصحة الوطنية البريطانية أن شرب كمية محددة من الجعة يوميا يمكن أن يضيف ما يصل إلى 44200 كيلو كالوري للجسم على مدار العام، وهذا يعادل تناول 221 دونات، تؤدي إلى اكتساب وزن زائد.

لذا تنصح خبيرة التغذية بخفض شرب الكحول التي يمكنها أيضا أن تزيد من الشهية ما يجعلك أكثر عرضة للأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية المرتفعة.

5- الكعك والبسكويت:

يميل الطعام المعالج إلى أن يكون معبأ بالملح والسكر والدهون، وعادة ما تكون السلع المخبوزة أفضل أمثلة على مثل هذه المنتجات، لذلك ينصح بتناولها باعتدال.

قالت آن نانس: "إن الدهون غير المشبعة في الأطعمة المصنعة مثل الكعك والبسكويت يمكن أن تؤدي إلى التهاب، وربطت الكثير من الدراسات بينها وبين السمنة".