- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحذري.. لا تتناولي 'الشيبس' أثناء الحامل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
حذّرت نتائج دراسة جديدة الحوامل من أكل الكثير من الزيوت النباتية ورقائق البطاطس المقلية (الشيبس) لأنها تسبب مضاعفات للحمل وتُضعف نمو الجنين.
وتحتوي زيوت القلي النباتية على الكثير من دهون أوميغا6 وخاصة حمض اللينوليك، وتفيد أدلة بحثية بأن كثرة استهلاك هذه الدهون والأحماض تزيد التهابات الجسم بدرجة كبيرة، وتؤثر على صحة القلب.
تحتوي زيوت القلي النباتية على حمض اللينوليك، وعند تناول 3 أضعاف الكمية الآمنة منه تتناقص هرمونات نمو الجنين
وأجريت الدراسة في جامعة جريفيث باستراليا، ووجدت أنه عند أكل 3 أضعاف الكمية الآمنة من حمض اللينوليك أثناء الحمل يتعرّض الجنين لتشوهات في النمو.
وأظهرت الأبحاث التي نُشرت في "جورنال أوف فيسيولوجي"، أن زيادة حمض اللينوليك في طعام الحامل يؤثر سلباً على كبد الأم، فيقوم بردود أفعال مضادة للالتهابات تزيد انقباضات الرحم، وتقلل من إنتاج الجسم للهرمونات التي تساعد الجنين على النمو!
كانت هذه تفاصيل خبر أحذري.. لا تتناولي 'الشيبس' أثناء الحامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.