أحذري.. لا تتناولي 'الشيبس' أثناء الحامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذّرت نتائج دراسة جديدة الحوامل من أكل الكثير من الزيوت النباتية ورقائق البطاطس المقلية (الشيبس) لأنها تسبب مضاعفات للحمل وتُضعف نمو الجنين.



وتحتوي زيوت القلي النباتية على الكثير من دهون أوميغا6 وخاصة حمض اللينوليك، وتفيد أدلة بحثية بأن كثرة استهلاك هذه الدهون والأحماض تزيد التهابات الجسم بدرجة كبيرة، وتؤثر على صحة القلب.

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تحتوي زيوت القلي النباتية على حمض اللينوليك، وعند تناول 3 أضعاف الكمية الآمنة منه تتناقص هرمونات نمو الجنين

وأجريت الدراسة في جامعة جريفيث باستراليا، ووجدت أنه عند أكل 3 أضعاف الكمية الآمنة من حمض اللينوليك أثناء الحمل يتعرّض الجنين لتشوهات في النمو.

وأظهرت الأبحاث التي نُشرت في "جورنال أوف فيسيولوجي"، أن زيادة حمض اللينوليك في طعام الحامل يؤثر سلباً على كبد الأم، فيقوم بردود أفعال مضادة للالتهابات تزيد انقباضات الرحم، وتقلل من إنتاج الجسم للهرمونات التي تساعد الجنين على النمو!