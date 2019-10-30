باحثون: ما تكتبه على فيسبوك قد يشخص الأمراض لديك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

استخدم علماء منشورات فيسبوك في تحليل حالات من الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب، وذلك وفقًا لدراسة نشرتها مجلة علمية متخصصة.



واطلع الباحثون على حسابات فيس بوك من أجل تشخيص حالاتهم المرضية، وتوقع أوضاعهم الصحية بشكل دقيق، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو العمر.

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ودرس العلماء 999 مشاركًا بعد متابعة 20 مليون كلمة كتبوها على فيسبوك في 950 ألف منشور مختلف، يحتوي كل منها على 500 كلمة على الأقل.

وبعد الدراسة، تمكن الباحثون من تحديد 21 حالة مرضية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منها مشاكل في الجهاز الهضمي، والإصابات، والحمل، وأمراض جلدية والقلق، والبدانة، وتعاطي المخدرات والكحول، والأمراض المنقولة جنسيا.

ومن خلال تحليل الكلمات الواردة في المنشورات، استطاع العلماء تحديد الأمراض المتواجدة لدى الشخص بدقة، بدون الحاجة للاطلاع على بيااناته الديمغرافية، وذلك من خلال تتبع الكلمات وربطها بالحالة النفسية، فمثلًا جرى تتبع كلمات مثل الكحول وقنينة وسكران، ليكتشفوا أن معظم من كتبها كان في حالة ثمالة.

وقد تشير مصطلحات مثل "المعدة" و"الرأس" و"الأذى" إلى أن الفرد يعاني من أعراض جسدية من اضطراب نفسي، إلى أنه مصاب بالاكتئاب.