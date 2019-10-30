130 جامعة من 21 دولة تطلق 5000 برنامج دراسي في «نجاح أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض 130 جامعة من 20 دولة أكثر من 5000 برنامج دراسي خلال النسخة 13 من معرض نجاح أبوظبي 2019 الذي فتح أبوابه للجمهور الثلاثاء، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعد المعرض أكبر حدث تعليمي رائد في الدولة، يقام مرة واحدة سنوياً، إذ يوفّر فرصة مثالية لالتقاء روّاده بممثلي أكبر الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، ومناقشاتهم حول الأفضل للمستقبل التعليمي، والأنسب للمسيرة المهنية، كما يتيح المعرض للطلبة فرصة الاطلاع على برامج أكاديمية مختلفة في جميع التخصصات التي قد يرغبون في الالتحاق بها في جامعات عريقة حول العالم.

وتوفر البرامج المعروضة للطلبة اختيارات وفرصاً متعددة للالتحاق بالبرنامج الأكاديمي الذي يتوافق مع رؤاهم لمسيرتهم المهنية في المستقبل.

ويشهد اليوم الأول من المعرض تنظيم مؤتمر تعليمي، للمرة الأولى على مدار الدورات السابقة، يحاضر فيه 12 من أهم الأكاديميين وخبراء التعليم في العالم، حيث يتبادلون النقاشات حول العديد من القضايا الأكاديمية، عبر منصة رفيعة المستوى لتعزيز التواصل والتبادل بين المشاركين المحليين والجهات الأكاديمية الدولية المشاركة في فعاليات معرض نجاح، وكذلك المؤسسات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات.