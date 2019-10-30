الحبس والغرامة لخليجي لاستعراض خطِر بسيارته في الطريق العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة جنح ومخالفات المرور بمدينة العين على شاب خليجي، بالحبس 3 أشهر و40 ألف درهم غرامة، بالإضافة إلى مصادرة المركبة ووقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب استعراضه بسيارته في الطريق العام وعدم الالتزام بآداب وقواعد المرور لقيادته مركبته بتهور وبصورة شكلت خطراً على حياة الآخرين وتسببت بإحداث ضرر وإتلاف بالطريق العام، وهي الواقعة التي بدأت تفاصيلها بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدانت المحكمة الشاب الخليجي أيضاً لقيادته مركبة دون أن يثبت عليها لوحة الأرقام، كما تضمن الحكم مصادرة المركبة ووقف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ثلاثة أشهر.

وفي تفاصيل القضية، أجرت الجهات المعنية التحريات اللازمة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص وهو يقود مركبة بصورة تشكل خطراً على سلامة الجمهور وذلك مع تجمهر لعدد من السيارات والأشخاص، حيث كان يستعرض على الطريق العام مما شكل خطراً على حياة الأشخاص المتواجدين خلال الواقعة، إضافة إلى إحداث أضرار بالطريق.

ودعت النيابة العامة في أبوظبي الشباب بالتزام السلوكيات المسؤولة خاصة عند استخدام الطرق وعدم تعريض حياتهم وغيرهم للخطر، موضحةً أن غالبية المدانين بتهم تتعلق بقيادة المركبات بتهور وتعريض النفس والغير للخطر هم الشباب من الفئة العمرية 18- 30 سنة، كما أكدت أن مواجهة هذه الظاهرة يحتاج إلى تعاون جميع الجهات التربوية والمجتمعية والإعلامية إضافة إلى المؤسسات الأمنية والقضائية.