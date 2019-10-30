السعودية والأردن تؤكدان وحدة الأمن والمواقف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وحدة المواقف والأمن، وتعزيز العلاقات بين البلدين، على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، أمس الثلاثاء، في الرياض، ملك الأردن، على هامش أعمال منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019» في دورته الثالثة. وحسب بيان للديوان الملكي الأردني، ركز اللقاء على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وأوجه التعاون بينهما، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الملك سلمان عمق العلاقات المتينة، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وقال عبدالله الثاني إن نجاح أعمال المنتدى دليل على المكانة المهمة للسعودية، والتقدير لدورها الكبير، وأهمية ترجمة نتائج مثل هذه المنتديات ذات المردود في الدول العربية.

وأعرب عن تقديره للدعم السعودي المستمر في مختلف الظروف، مؤكداً وقوف عمّان إلى جانب الرياض، وأن أمن السعودية من أمن الأردن.

وأكد الملكان دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس «حل الدولتين».