دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي لهذا السبب حذف يوتيوب أغنية الفنان سعد لمجرد بعد أسبوع من طرحها

حذف مسؤولو منصة الفيديوهات العالمية، يوتيوب YouTube، أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد "سلام" والتي طرحها بطريقة الفيديو كليب.

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وبحسب تقارير صحفية مغربية، فأن هذه الخطوة من قبل إدارة منصة يوتيوب YouTube، جاءت على خلفية اتهام الفنان الأمازيجي هشام تلمودي لمجرد بدمج مقطع موسيقي من إحدى أغنياته التي تحمل عنوان "أكوال سوس" التي طرحها في ٢٠١٤ بأغنيته الجديدة دون ترخيص منه.

محسن تيزاف ملحن و موزع أغنية "سلام"، صورة دونّ عليها تعليلًا لحذف الفيديو:"للتوضيح فقط بحكم أني ملحن و موزع أغنية (سلام) للفنان سعد المجرد أؤكد أننا نتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت حقنا في استعمال الجزء الأمازيغي في الأغنية بعد تفويض قانوني من مالكي الحقوق الأصلية (شركة تامزا ڤيزيون)".

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وأتم تيزاف حديثه بـ "وبما يخص مسألة الحجب من يوتيوب فقد تم إرسال جميع الوثائق اللازمة و الضامنة للحقوق من طرف فريق عمل الفنان سعد المجرد بهدف استرجاع المقطع على اليوتيوب.. و شكرًا".المزيد:

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