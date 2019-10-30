بغداد تتحدى الحظر.. وليلة دامية في كربلاء

دبي - بواسطة محمد فارس اتهمت تقارير ميدانية، عناصر مليشيا «الحشد الشعبي» بالانتشار بين المحتجين في وسط العاصمة بغداد لإثارة الفوضى والتوتر مع القوات الأمنية.

وكشفت مصادر عراقية موثوقة لـ «عكاظ»، أن هذه التقارير رصدت وجود نحو 300 عنصر من «الحشد» بين المتظاهرين لإشعال الفتنة والفوضى، وأفادت المصادر بأن ملاحظات عدة أرسلت إلى القوى الأمنية عن حالات وجود عناصرالمليشيا، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بحقها حتى الآن.

في غضون ذلك، اتفقت كتل «الحكمة وسائرون والنصر» على تشكيل جبهة برلمانية معارضة مكونة من 100 نائب لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لمساءلته عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتأخره في تنفيذ الحزم الإصلاحية، فيما جدد رئيس الوزراء تمسكه بموقعه رافضا الاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة.

وتجاهل عبدالمهدي الدعوات لاستقالته واشترط حل البرلمان وفقا لما نقله على لسانه المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في بيان رسمي أمس (الثلاثاء)، وقال: طالما البرلمان العراقي موجود وحسب الدستور فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا في حال حل البرلمان نفسه.

من جهته، طرح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، مبادرة وطنية شاملة لحل الأزمة تتضمن 16 بنداً أبرزها إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، إجراء انتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة وإشراف أممي ، نبذ المحاصصة ، تشكيل حكومات مستقلة وكفوءة، حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح خارجها، إصلاح جذري للقضاء تشكيل محكمة قضائية للفساد من قضاة نزيهين ومستقلين، تعديل الدستور، إعادة نظر شاملة بسياسات الدولة، واستعادة الهوية والإرادة الوطنية.

شاهد الفيديو.. العراق: مقتدى الصدر ينضم إلى المتظاهرين في ساحات الاعتصام في النجف

مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مقتل مراهق جراء زلزال بقوة 6,6 درجات ضرب جنوب الفيليبين أعلن مسؤولون فيليبينيون مقتل مراهق جرّاء زلزال بقوة 6,6 درجات ضرب الثلاثاء جنوب البلاد وتسبب باصابة سكان بجروح وتضرر أبنية في منطقة لا تزال تعاني من آثار زلزال سابق وقع قبل أسبوعين. وفر المواطنون المذعورون الى الشوارع بعد الهزة السطحية التي قالت هيئة المسح الجيولوجي الاميركي إنها ضربت جزيرة مينداناو، في الوقت الذي كانت المدارس والمكاتب تفتح ابوابها. وكانت الهيئة الأميركية ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، كما أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي. وقال المتحدث باسم بلدية ماغسايساي لفرانس برس إن مراهقًا قتل جرّاء انهيار جدار عليه عندما كان يحاول الفرار من مدرسته. وأضاف أن عدداً من الطلبة أصيبوا بجروح في "تدافع" وقع أثناء محاولتهم الفرار من المبنى لكنهم نجوا. وتلّقت سلطات الكوارث المحلية تقريراً عن شخص مفقود لكنها لا تزال تحاول التحقق من الأمر. وقال ريول ليمبانغان رئيس بلدية تولونان وهي بلدة تقع قرب مركز الزلزال "تهدم دار بلديتنا". وأضاف لفرانس برس "تردنا الكثير من التقارير عن سقوط جرحى، لكنا علينا أن نتاكد من ذلك". ولا تزال المنطقة تعاني من آثار زلزال ضرب بقوة 6,4 درجات قبل أسبوعين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني. والفيليبين جزء من "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة ناشطة زلزاليا تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي. للمزيد على يورونيوز: شاهد: إخلاء مبنى في الفلبين بعد وقوع زلزال بقوة 6.7 درجات حرب النفايات: الفلبين تشحن 69 حاوية قمامة وتعيدها إلى كندا شاهد: رئيس الفلبين دوتيرتي يقبل 5 نساء على خدودهن بحضور زوجته Euronews (Ar)

ماكرون يدعو ممثلي المسلمين بفرنسا إلى تعزيز "محاربة" الأسلمة والطائفية حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتهم بعدم التحرك في قضايا العلمانية اليوم الإثنين، ممثلي المسلمين في فرنسا إلى تعزيز "محاربة" الأسلمة والطائفية التي قال إنها مسؤولة عن شكل من النزعة "الانفصالية" في فرنسا. ودعا خلال استقباله في القصر الرئاسي مسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إلى التصدي لـ "الغموض" الذي يساهم في تغذية الخلط بين الإسلام والإرهاب ، بحسب ما أفاد وزير الداخلية كريستوف كاستانر الذي حضر اللقاء. وقال ماكرون تعليقا على جدل أثير بشأن ارتداء الحجاب إثر تصريح لنائب من اليمين المتطرف "يجب أن يكون للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية صوت عال بشأن مكان الحجاب والنساء والمدرسة، يجب أن يكون هناك خطاب واضح للقطع مع الغموض الذي يغذي المتشددين". وبشكل أعم قال ماكرون "إنه يتوقع من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية تغييرا في النسق حتى يحارب مع الدولة، الطائفية والأسلمة". وكان ماكرون قال في مقابلة إذاعية بثت اليوم وسجلت الجمعة إنه لا يريد "الانسياق للتسرع" حول قضية متفجرة حتى لا يساهم في "الخلط الجماعي" بين الإرهاب والإسلام. لكنه عبر عن قلقه من تنامي الطائفية الإسلامية التي تتغذى من قراءة "مضللة للإسلام". وأضاف "في بعض مناطق جمهوريتنا هناك نزعة انفصالية تستقر، اي رغبة في عدم العيش معا، في عدم الانتماء الى الجمهورية، وباسم دين "داعيا إلى تعزيز عمل الدولة ووعد بإِجراءات "في الأسابيع القادمة". وكان ماكرون حاول أثناء زيارة لجزيرة لارينيون إنهاء الجدل بتأكيده أن ارتداء الحجاب في الفضاء العام ليس "قضية الدولة" لكنه لم ينجح في إسكات الانتقادات الآتية من اليمين واليمين المتطرف. وتحت الضغط تعهد المجلس الأعلى للديانة الإسلامية بالتحرك بلا تأخير ووعد بـ "إعلانات قوية جدا" بدءا من الثلاثاء بعد اجتماع استثنائي لمجلسه الديني. للمزيد على يورونيوز: انتقادات تطال رابطة العالم الإسلامي بسبب مؤتمر في باريس لإدانة "الإرهاب والظلامية" بعد 38 عاما من الإنتظار.. المركز الثقافي الإسلامي في ليون يفتح أبوابه الأصولية والتطرف سببهما الإسلام العالمي والإسلام الفرنسي هو الحل (مقابلة) Euronews (Ar)

الأمم المتحدة: إنطلاق عمل اللجنة الدستورية "بارقة أمل" للشعب السوري اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون اليوم الإثنين، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل "بارقة أمل" للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع الذي يمزّق البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات. وتفتتح الأمم المتحدة الأربعاء عمل اللجنة الدستورية المؤلفة من 150 عضواً، يمثلون الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، على أن تعقد اللجنة المصغرة أو ما يعرف بلجنة الصياغة أولى جلساتها الجمعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف ، تمهيداً لبدء العمل بإصلاح دستوري. وقال بيدرسون خلال مؤتمر صحافي عقده في جنيف "أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته"، موضحاً أن تشكيلها "يشكل أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة". ويستبق بيدرسون بدء الاجتماعات بلقاء يعقده ليل الثلاثاء مع وزراء خارجية روسيا وإيران الداعمتين للحكومة السورية وتركيا الداعمة للمعارضة. وترعى الدول الثلاث محادثات آستانا التي استضافتها كازاخستان منذ العام 2017، وانبثق عنها تشكيل اللجنة الدستورية باقتراح روسي. وأثارت تسمية أعضاء اللجنة الموسّعة خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، قبل أن تعلن الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأنها الشهر الماضي. وتنبثق عن المجموعة الموسّعة لجنة صياغة مصغّرة تضم 45 عضواً، يمثلون الأطراف الثلاثة بالتساوي. ويعود للجنة، وفق ميثاق تشكيلها، أن "تراجع دستور 2012 وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد". ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لانجاز عملها، إلا أن بيدرسون قال إن الأطراف ملتزمة العمل "على وجه السرعة وبشكل مستمر لتحقيق تقدم ونتائج ملموسة". وتتخذ اللجنة قراراتها، وفق ما شرح بيدرسون، بـ"التوافق" "وإلا بأغلبية 75 في المئة من الأصوات"، ما من شأنه أن يضمن "ألا تتمكن كتلة واحدة من فرض اقتراحاتها". ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه إلى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي إجراءات أو قرارات. وأقرّ بيدرسون بأن "اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها أن تحل ولن تحل النزاع السوري" لكنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" ويمكنها أن "تفتح الباب نحو تسوية سياسية أشمل للنزاع". وأبدى ارتياحه إزاء "الدعم الكامل" الذي يتلقاه من المجتمع الدولي. وعقد بيدرسون الإثنين اجتماعاً مع مبعوثي الاتحاد الأوروبي، على أن يلتقي الجمعة ممثلين عن المجموعة المصغرة التي تضم دولاً عدة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسعودية. وشدد على أنه "سيكون مهماً ومفيداً لو انطلق عمل اللجنة الدستورية مع اتخاذ خطوات ملموسة وتدابير لبناء الثقة بين السوريين أنفسهم وبين سوريا والمجتمع الدولي". وفشلت كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع بسبب تباين وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة. ويأتي انطلاق عمل اللجنة الدستورية على وقع أحداث ميدانية متسارعة في شمال شرق سوريا، حيث نشرت القوات الحكومية وحداتها في مناطق سيطرة القوات الكردية، إثر هجوم شنته تركيا مع فصائل سورية موالية لها مكنها من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً. ودعا بيدرسون إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار في سوريا. وقال "نؤمن أن القتال الجاري هو دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جدية يمكنها أن تساهم في حل المشاكل على كافة الأراضي السورية". وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً وتسبّب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. للمزيد على يورونيوز: كل ما تريد معرفته عن الاتفاق التركي-الروسي بشأن شمال سوريا اللجنة الدستورية السورية شكلت فهل ينتهي النزاع في سوريا؟ روسيا وإيران وتركيا تسعى لإبرام اتفاق بشأن لجنة دستورية جديدة في سوريا Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO العراق: مقتدى الصدر ينضم إلى المتظاهرين في ساحات الاعتصام في النجف Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وفي تطور لافت، انضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في النجف جنوب بغداد.

وعلمت "فرانس برس" من مصادر في مطار النجف، أن طائرة آتية من إيران حطت في وقت سابق بالمطار وكان الصدر، الذي يدعو إلى استقالة الحكومة، على متنها.

وقد فشلت السلطات العراقية في فرض حظر تجول ليلي داخل بغداد، وواصل المتظاهرون احتشادهم أمس، فيما شهدت كربلاء ليلة دامية سقط خلالها 14 قتيلاً 865 جريحاً بعدما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.

وتوافدت حشود المتظاهرين صباح أمس إلى ساحة التحرير في وسط بغداد، والتي يحتلها المحتجون منذ مساء الخميس.

واكتسبت الحركة الاحتجاجية المطالبة بـ«إسقاط النظام» زخماً جديداً، مع مشاركة آلاف الطلاب في التظاهرات ببغداد ومدن جنوبية عدة.

وكسر العراقيون حظر التجول الليلي الذي فرضته السلطات في بغداد لست ساعات يومياً، وخرج الآلاف سيراً وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد.

وقالت دعاء (30 عاماً): «لم يغير حظر التجول شيئاً.

ظنت الحكومة أننا سنبقى في المنزل؟ أبداً، لقد خرجنا إلى الشارع».

وأعلنت مصادر طبية وأمنية أمس، أن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 أثناء الليل بعدما فتحت قوات الأمن النار على محتجين في كربلاء.

وذكرت مصادر طبية أن 3 محتجين فارقوا الحياة في الناصرية متأثرين بجروح أصيبوا بها في احتجاجات سابقة.