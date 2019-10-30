شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية إيران تعليقا على استقالة سعد الحريرى: نأمل تجاوز لبنان المرحلة الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت إيران تعليقا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، عن أملها بتجاوز لبنان هذه المرحلة الخطيرة، مشددة على ضرورة ضمان وحدته الوطنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوى"نأمل فى أن يتمكن لبنان حكومة وشعبا من تجاوز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتضامن".

وأكد موسوى "على ثبات واستقرار البلد الصديق والشقيق لبنان"، مشيرا إلى أن إيران تشدد على ضرورة "تلاحم وتضامن ووحدة جميع الطوائف والأحزاب والشخصيات اللبنانية بهدف الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذا البلد وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في مناخ هادئ".

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وأمس قدم رئيس الوزراء اللبناني استقالته لرئيس البلاد ميشال عون بعد الوصول إلى طريق مسدود في تسوية الأوضاع داخل البلاد على خلفية مظاهرات واسعة تعم لبنان منذ 17 أكتوبر الحالي ضد السياسات الاقتصادية.

وقال الحريرى إن هذا القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية فى السياسة.