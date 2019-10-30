شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كبير من صندوق النقد الدولى يزور السودان الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم البدوى، إن وفدًا كبيرًا من صندوق النقد الدولي، سيزور الخرطوم فى شهر نوفمبر المقبل، بهدف "تقدير الاحتياجات وبناء تعاون مشترك".

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن البدوي التقى، في واشنطن، مع كريستالينا غورغييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك بمقر الصندوق بواشنطن، وتم بحث ديون السودان الخارجية وإمكانية بناء مسارات فعالة لمعالجتها.

وناقش البدوي مع المسئولة في صندوق النقد الدولي، برنامج السودان للإصلاح الاقتصادي، وثوابت البرنامج المتعلقة بكيفية إعادة هيكلة الاقتصاد، بدون أعباء إضافية على المواطنين.

ويأتي اللقاء ضمن مواصلة الاجتماعات التي يعقدها وزير المالية السوداني مع عدد من مسئولي الإدارة الأمريكية ومسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين، في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق في واشنطن.