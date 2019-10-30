شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كبير من صندوق النقد الدولى يزور السودان الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم البدوى، إن وفدًا كبيرًا من صندوق النقد الدولي، سيزور الخرطوم فى شهر نوفمبر المقبل، بهدف "تقدير الاحتياجات وبناء تعاون مشترك".
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن البدوي التقى، في واشنطن، مع كريستالينا غورغييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك بمقر الصندوق بواشنطن، وتم بحث ديون السودان الخارجية وإمكانية بناء مسارات فعالة لمعالجتها.
وناقش البدوي مع المسئولة في صندوق النقد الدولي، برنامج السودان للإصلاح الاقتصادي، وثوابت البرنامج المتعلقة بكيفية إعادة هيكلة الاقتصاد، بدون أعباء إضافية على المواطنين.
ويأتي اللقاء ضمن مواصلة الاجتماعات التي يعقدها وزير المالية السوداني مع عدد من مسئولي الإدارة الأمريكية ومسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين، في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق في واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد كبير من صندوق النقد الدولى يزور السودان الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.