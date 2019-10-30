شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون: توقف العمليات فى ميناء أم قصر العراقى لاستمرار إغلاق محتجين لمدخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئولون فى ميناء أم قصر العراقى، إن جميع العمليات فى الميناء المخصص للسلع الأولية قرب البصرة توقفت اليوم الأربعاء، بعد أن أغلق محتجون مدخله فى اليوم السابق.

ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التى تغذى البلد الذى يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.