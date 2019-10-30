شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصل إلى الكويت فى زيارة تستغرق ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الكويت، صباح اليوم الأربعاء، العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والوفد المرافق له فى زيارة أخوية للكويت تستغرق ساعات.

وكان فى استقبال العاهل الأردنى على أرض مطار الكويت الدولى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين.



تجدر الإشارة إلى أن الوفد المرافق للعاهل الأردنى، يضم كلا من: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.