الارشيف / اخبار الخليج

العاهل الأردنى يصل إلى الكويت فى زيارة تستغرق ساعات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصل إلى الكويت فى زيارة تستغرق ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الكويت، صباح اليوم الأربعاء، العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والوفد المرافق له فى زيارة أخوية للكويت تستغرق ساعات.

وكان فى استقبال العاهل الأردنى على أرض مطار الكويت الدولى، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الكويتيين.


تجدر الإشارة إلى أن الوفد المرافق للعاهل الأردنى، يضم كلا من: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل الأردنى يصل إلى الكويت فى زيارة تستغرق ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا