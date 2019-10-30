شكرا لقرائتكم خبر عن الداعمان الرئيسيان لرئيس وزراء العراق يتفقان على الإطاحة بعادل عبد المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الداعمان الرئيسيان لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى على العمل من أجل الإطاحة به مع اشتداد الاحتجاجات ضد الحكومة في بغداد ومعظم جنوب البلاد.

وطلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان، من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وعندما رفض رئيس الوزراء دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري إلى مساعدته في الإطاحة به.

ويتزعم العامري تحالفا يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية. وأصدر العامري في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بيانا يقبل فيه المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء.

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وقال العامري في البيان "سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وتولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة.