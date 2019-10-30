شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند، والوفد المرافق له الرياض اليوم،الأربعاء، عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان في وداع دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي - الوزير المرافق - وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومندوب عن المراسم الملكية .
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