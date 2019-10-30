شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية التركية تصف قرار مجلس النواب بشأن الأرمن بأنه "قرار مخز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن وزير الخارجية التركي يصف قرار مجلس النواب بشأن قضية الأرمن بأنه "قرار مخز" من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.

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