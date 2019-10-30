السفارة التركية في الكويت تحتفل بالذكرى 96 لتأسيس الجمهورية

الكويت/ الخليج 365

أقامت السفارة التركية في الكويت، الثلاثاء، احتفالا بمناسبة الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية، بحضور عدد من الوزراء الكويتين، والجالية التركية.

الاحتفال الذي أقيم في أحد الفنادق بالكويت العاصمة، حضره كذلك أصدقاء تركيا فيها بالاضافة إلى لعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وملحقين عسكريين.

ومن بين حضور الحفل وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ورئيس وزر اء الكويت الأسبق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح.

وقالت سفيرة تركيا بالكويت، ‎عائشة هلال صايان كويتاك في كلمة لها خلال الحفل إن "العلاقة بين البلدين تعتمد على روابط قوية، لا سيما بين الشعب والقادة، إضافة إلى الروابط التاريخية والثقافية."

وأكدت أن "تركيا ستواصل دعمها الكامل لسيادة الكويت وحريتها وسلامتها الإقليمية"، مضيفة "نحن نرى استقرار وأمن الكويت كأمن واستقرار خاصين بنا."

وأشارت كويتاك إلى أهمية الرفع بمستوى العلاقات الاقتصادية بين تركيا والكويت، داعيةً رجال أعمال البلدين إلى إظهار المزيد من الجهود للمساهمة في بناء المستقبل الذي يرغب فيه الطرفان.

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كما تلت السفيرة التركية كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد تأسيس الجمهورية.

وفي تصريحات صحفية على هامش الحفل أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري الحرص على التنسيق مع تركيا في العديد من القضايا لاسيما المتعلقة بالمشروعات الاغاثية التي تنفذها الكويت هناك انطلاقا من دورها الريادي.

وأكد أن "اوجه التنسيق والتشاور تشمل المجالات الحيوية كافة؛ لاسيما الإنسانية منها حيث تنشط مساعدات الكويت بغية الاستفادة من تجارب المؤسسات التركية المتخصصة."

ووصف العلاقات الكويتية - التركية بـ"العميقة والمتجذرة"

ونوه بأن "العلاقات الثنائية آخذة في التوسع والنمو على الصعد كافة لا سيما الاقتصادية والتجارية والثقافية."

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.