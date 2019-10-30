الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينية بالرصاص في مدينة الخليل

الخليل / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيبت سيدة فلسطينية، صباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينية، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

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وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول للمصابة، ونقلت بمركبة إسعاف إسرائيلية.

ولم يعرف بعد طبيعة إصابتها.

وأوضح الشهود، إن القوات الإسرائيلية ادّعت أن الفلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن، حيث شوهد بجوارها سكينًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.