السفارة التركية بعمّان تحتفل بذكرى تأسيس الجمهورية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
احتفلت السفارة التركية لدى الأردن، الثلاثاء، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية التركية.
حضر الاحتفال، الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة عمان، عدد كبير من السفراء العرب والأجانب المعتمدين في الأردن.
كما حضره عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الأردنيين ورجال دين، إضافة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية التركية وعلى رأسهم السفير مراد قرة غوز.
وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني التركي وموسيقى السلام الملكي الأردني، ثم كلمة ترحيبية للسفير قرة غوز، تبعتها وصلات موسيقية، وفق ما أفاد به مراسل الخليج 365.
وتحتفل تركيا، الثلاثاء، بالذكرى الـ96 لتأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في كافة أنحاء البلاد وفي الممثليات الخارجية التابعة لها.
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