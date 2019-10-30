الأردن يستدعي سفيره بتل أبيب احتجاجا على احتجاز اثنين من مواطنيه

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن الأردن، الثلاثاء، استدعاء سفيره لدى تل أبيب؛ للتشاور، احتجاجا على استمرار إسرائيل احتجازها اثنين من مواطنيه.

جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبييب للتشاور كخطوة أولى".

وتابع الصفدي: "نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا، وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين".

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ولفت البيان إلى أن "وزارة الخارجية بذلت جهودا مستمرة، وأجرت اتصالات مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية المعتمدة، لمطالبة إسرائيل بإطلاق المواطنين الأردنيين، اللذين تدهورت حالتهما الصحية منذ توقيفهما إداريا، في خرق للقوانين الدولية".

وشدد الصفدي على أن "استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني، وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية، أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار".

وطالب وزير الخارجية الأردني، إسرائيل، بـ "إطلاقهما فورا دون أي تأخير، وإعادتهم إلى المملكة بشكل فوري".

واعتقلت إسرائيل، هبه عبد الباقي (محتجزة منذ 20 أغسطس/ آب الماضي)، وعبد الرحمن مرعي (محتجز منذ 2 سبتمبر/ أيلول الماضي)، بشكل منفصل، بعد عبورهما جسر الملك حسين (يربط الأردن بالضفة الغربية)، دون توضيح لسبب الاعتقال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.