العراق.. حظر تجوال وتعطيل للدوام الرسمي في ديالى الأربعاء

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

أعلن محافظ ديالى شرقي العراق، مثنى التميمي، الثلاثاء، عن فرض حظر تجوال وتعطيل للدوام الرسمي (العمل بالمؤسسات الحكومية) في المحافظة، الأربعاء.

وقال التميمي، في بيان: "تقرر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر التجوال يوم غد الأربعاء في المحافظة".

وعزا التميمي القرار إلى "أسباب أمنية واستهداف سجن مكافحة الإرهاب"، دون مزيد من التفاصيل.

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وشهدت ديالى، مؤخرًا، نشاطًا ملحوظًا لخلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، فيما قُتل 3 مسؤولين محليين على أيدي مسلحين مجهولين.

وتحتوي سجون مكافحة الإرهاب عادةً المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهم غالبًا من عناصر "داعش".

ويأتي هذا التطور في ديالي في وقت يشهد فيه العراق، منذ الجمعة الماضي، احتجاجات شعبية واسعة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، وتخللتها أعمال عنف خلفت عشرات القتلى وآلاف الجرحى بين المحتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.