الدفاع التركية: أظهرنا الحرص اللازم لتنفيذ اتفاق سوتشي بشأن سوريا

أنقرة/الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجانب التركي أظهر الحرص اللازم لتنفيذ ما ورد في الاتفاق مع روسيا بخصوص منطقة شرق الفرات السورية يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن االدفاع التركية، مساء الثلاثاء.

وقال البيان: "في نهاية مهلة الـ 150 ساعة، الجانب الروسي أبلغنا بابعاد تنظيم "ي ب ك" مع أسلحته الثقيلة لمسافة 30 كم عن الحدود التركية- السورية واخراجه من منبج وتل رفعت أيضا".

وأوضحت أنه سيجري البدء بتسيير دوريات تركية روسية مشتركة غرب وشرق منطقة "نبع السلام"بعمق 10 كم، باستثناء مدينة القامشلي.

وأشار إلى البدء في أنشطة تفكيك الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة يدويا، في المسار الذي ستسير عليها الدوريات.

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وأكد البيان أن تركيا لن تسمح إطلاقا بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية وأنها ستواصل بكل حزم محاربة المنظمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" و"بي كا كا/ي ب ك".

وتابع: "سيتم ضمان عودة إخواننا السوريين المهجرين بشكل طوعي وآمن إلى ديارهم وأراضيهم من خلال إنشاء ممر سلام في المنطقة".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

واستضافت سوتشي، في 22 أكتوبر، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من 10 نقاط، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

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