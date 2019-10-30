اركو تدخل “استقدام العمالة” عالم رقمي مختلف

الرياض

أدخلت شركة اركو الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية مشاريع اعمالها في مجال خدمات العمالة والتوظيف لكل من القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد عالم رقمي بعد تعاقدها مؤخرا مع “الزاوية 5 “ مؤسسة البناء الرقمي وتقنية المعلومات والتسويق الالكتروني حيث عمل الشريكان على بناء رقمي متفوق يقدم خدمة مختلفة في مجال سوق استقدام “العمالة وخدمات التوظيف“حيث وقعت شركة اركو ممثلة في الاستاذ عبد العزيز الدليجان مدير الموارد البشرية عقدا متطورا مع مؤسسة الزاوية الخامسة ممثلة في المهندس فواز السلمي المدير التنفيذي يهدف الى البناء والتطوير التقني المتوافق وتقنية الجيل الخامس 5G كخطوة رائدة في مجال انشطة الشركة مقارنة بالشركات المنافسة.

وقال الاستاذ سعود بن صالح الزوبع العضو المنتدب لشركة اركو للاستقدام: ان العالم الرقمي والتسويق الالكتروني وتقنية انترنت الاشياء تتطور بشكل مذهل ونحن في شركة اركو حيث نهدف لتقديم خدمات متميزة جاء تعاقدنا مع مؤسسة سعودية متفوقة في هذا المجال.

ومن جهته قال المهندس فواز السلمي: الزاوية الخامسة ليست مجرد عمل تقني فهي ابعد من ذلك حيث يمكنها عقد صداقة بين الانسان والاشياء وهو ما نقدمه في سوق العمل حيث منتهى عمل التسويق الرقمي وصناعة المحتوى والبناء التقني.